Em momento decisivo do BR, Vasco tem a sua melhor sequência invicta

Na luta contra o rebaixamento, o Vasco sabe que terá “finais” para disputar até o fim do Brasileirão. Mas, em contraste com outros momentos na competição, o torcedor vascaíno aposta na permanência na elite do futebol nacional justamente pelos últimos jogos da equipe. Afinal, o Cruz-Maltino vive a sua melhor sequência invicta, com cinco jogos.

Apesar do empate frustrante com o Cruzeiro em 2 a 2 no Mineirão, em partida que contou com portões fechados ao público, o resultado não foi dos piores cenários para a equipe de Ramón Díaz, afinal, não deixou um concorrente direto na briga abrir vantagem na classificação. Ambas as equipes estão com 41 pontos. Com uma vitória a mais, o Vasco é o 15° colocado, enquanto a Raposa é a 16ª.

Mas, anteriormente ao confronto em Belo Horizonte, o Gigante da Colina teve três vitórias e um empate. O primeiro jogo desta sequência foi contra o Goiás, fora de casa, com o placar de 1 a 1. Na ocasião, aliás, o time do Rio teve a expulsão de Vegetti, que cumpriu suspensão na rodada seguinte, contra o Cuiabá.

Também fora de casa, o time cruz-maltino venceu o Dourado por 2 a 0, com gol de Gabriel Pec e Luca Orellano. Posteriormente, mais duas vitórias seguidas. Uma no clássico com o Botafogo, por 1 a 0 (gol de Paulo Henrique), e outra contra o América-MG, por 2 a 1 (gols de Vegetti e Payet). Ambos os jogos foram em São Januário.

Maior sequência invicta do Vasco no Brasileirão

22/11 – Cruzeiro 2 x 2 Vasco – Mineirão

12/11 – Vasco 2 x 1 América-MG – São Januário

06/11 – Vasco 1 x 0 Botafogo – São Januário

02/11 – Cuiabá 0 x 2 Vasco – Arena Pantanal

29/10 – Goiás 1 x 1 Vasco – Estádio da Serrinha

Melhor sequência anteriormente

Foi em um dos principais momentos de retomada da equipe da Colina no Brasileirão que a equipe de Ramón conseguiu engatar, até então, a sua melhor sequência. Na ocasião, o time empatou com o Bahia e, posteriormente, venceu Fluminense, Coritiba e América-MG. Ou seja, quatro jogos sem perder.

Situação do Vasco na classificação e próximos jogos

Com a partida contra o Cruzeiro, o time de São januário igualou o número de jogos com as demais equipes do Brasileirão (34). Dessa forma, na próxima rodada, pode abrir seis pontos de vantagem para o primeiro time da zona do rebaixamento. No entanto, para isso, precisará vencer o Athletico, fora de casa, no sábado.

25/11 – Athletico x Vasco – Ligga Arena

28/11 – Vasco x Corinthians – São Januário

02/12 – Grêmio x Vasco – Arena do Grêmio

06/12 – Vasco x Red Bull Bragantino – São Januário

