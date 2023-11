Rodrygo é vítima de racismo após discussão com Messi

Momento da discussão entre Rodrygo e Messi antes da partida entre Brasil e Argentina - Foto: Carl de Souza/AFP via Getty Images - (crédito: Foto: Carl de Souza/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

Rodrygo é vítima de racismo após uma discussão com Lionel Messi no jogo entre Brasil e Argentina, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. Nesta quinta-feira (23), apareceram várias mensagens com emojis de macaco e banana nas redes sociais do jogador do Real Madrid. Dessa maneira, a equipe do atleta monitora a situação e trabalha com as medidas que poderão ser tomadas.

Na última Data-Fifa de 2023, Rodrygo foi o camisa 10 da Seleção Brasileira devido à lesão de Neymar. Assim, os insultos online começaram quando uma emissora de TV argentina e o dublador brasileiro Gustavo Machado divulgaram os detalhes da discussão que aconteceu entre o brasileiro e Messi antes do jogo no Maracanã.

Conforme a leitura labial, Rodrygo chamou os argentinos de “cagões” e Messi o repreendeu, dizendo que é campeão do mundo. Isso aconteceu enquanto Rodrygo estava conversando amigavelmente com Rodrigo De Paul, meio-campista do Atlético de Madrid e seu rival na Espanha.

A equipe que cuida da carreira de Rodrygo está considerando medidas legais e sociais para lidar com os insultos que estão nas redes sociais. Dessa maneira, é provável que o jogador se manifeste publicamente contra os racistas.

Vini Jr lança campanha contra o racismo: ‘Não finja que não vê’

Vini Jr, companheiro de Rodrygo no Real Madrid, é ativo na luta contra o racismo no futebol e está formando uma equipe para combater os crimes online. Na última segunda-feira (20), no Dia da Consciência Negra, ele anunciou medidas que incluem profissionais de TI e advogados para responsabilizar judicialmente os racistas.

