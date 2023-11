Após pedido de Tite, Flamengo se concentra antes do jogo

Treino do Flamengo - Divulga....o Marcelo Cortes /CRF - (crédito: Foto: Marcelo Cortes /CRF) Jogada10 Jogada10

Tite decidiu fazer uma mudança na programação do jogo entre Flamengo e Bragantino. Assim, os jogadores rubro-negros ficaram concentrados no Ninho do Urubu depois do treino de quarta-feira (22). A informação é do “ge”.

Preparação do Flamengo

Quando os jogos são disputados de noite e dentro de casa, os jogadores rubro-negros costumam se apresentar somente no dia da partida. No entanto, Tite optou por uma mudança de planos. Assim, os atletas flamenguistas jantaram e dormiram no Ninho do Urubu na última quarta-feira (22).

O Flamengo está inteiramente focado nesta reta final de temporada. Afinal, os jogadores rubro-negros estão próximos de uma classificação direta para Libertadores e ainda contam com chances reais de título do Brasileirão. O time disputa apenas mais cinco rodadas do campeonato em 2023.

Aliás, Tite contará com desfalques importantes no jogo. Afinal, David Luiz e Allan ainda estão se recuperando das lesões e Gabigol está suspenso da partida. Pulgar e Arrascaeta, por outro lado, retornaram das Eliminatórias e foram relacionados pelo técnico rubro-negro.

Assim, Flamengo e Bragantino se enfrentam nesta quinta-feira (23), às 21h30, no Maracanã, em rodada adiada do Brasileirão. Em caso de vitória, os rubro-negros ultrapassam os paulistas na classificação. Portanto, este jogo é importante para as pretensões de ambos os lados.

