Thiago Santos cita boa atuação e agradece Diniz: ‘Fazer o melhor pelo Fluminense’

O Fluminense voltou a campo, nesta quarta-feira (22), no duelo festivo contra o São Paulo, com a troca das faixas entre os campeões da América e da Copa do Brasil. No triunfo por 1 a 0, um jogador da equipe carioca chamou a atenção e recebeu elogios nas redes sociais. Trata-se de Thiago Santos, que cumpriu importante função tática, como zagueiro, e teve a sua melhor atuação desde que chegou ao clube.

“Agradeço a Deus por tudo que estou vivendo. Minha família e amigos sempre estiveram comigo nos momentos difíceis. Nunca deixei de trabalhar, independentemente de estar jogando ou não”, disse ele, que completou:

“Eu me dedico muito no dia a dia. Agradeço ao Diniz, que todo dia me cobra e fala o quanto mereço estar aqui. Quando recebemos elogios é bom, mas sempre procuro trabalhar para fazer o melhor pelo Fluminense. Vou procurar fazer mais vezes o que fiz hoje e a tendência é crescer”, finalizou.

Recuo de jogadores para a defesa

Durante a coletiva, Fernando Diniz falou sobre o recuo de volantes para atuarem como zagueiros. Assim, o treinador ressaltou que sempre fez isso ao longo da carreira. Thiago Santos fez dupla de zaga com David Braz e deu conta do recado, sendo, inclusive, escolhido como o ‘Guerreiro da rodada’, pelo torcedor do Fluminense no Twitter.

“Não é novidade para mim. Isso é uma rotina na carreira inteira. Faço isso a carreira inteira. Faz 14 anos que faço coisa parecida, não gosto de departamentalizar. Jogamos contra o Olimpia, aqui e lá, com Ganso de segundo volante e John Kennedy na frente, foi tudo OK. Ganhamos aqui e lá”, explicou.

“No Inter, estávamos melhor que o Inter, tivemos um jogador expulso, e a crítica era que o time estava desguarnecido porque jogou dessa forma. Contra o Inter lá, colocamos o Alexsander e jogamos pessimamente. Parece, portanto, que a gente fica esperando alguma coisa acontecer para voltar na crítica”, concluiu.

