CBF lamenta morte do treinador Rubens Minelli aos 94 anos

Rubens Minelli conquistou o Campeonato Brasileiro quatro vezes: 1969, 1975, 1976 e 1977 - Foto: Divulgação/Palmeiras - (crédito: - Foto: Divulgação/Palmeiras) Jogada10 Jogada10

O futebol brasileiro perdeu nesta quinta-feira (23) um de seus maiores treinadores. Trata-se de Rubens Minelli, que morreu aos 94 anos, em São Paulo, em virtude de uma infecção. Nesse sentido, a Confederação Brasileira de Futebol se solidarizou com a família e os amigos e exaltou a brilhante carreira do profissional. O ex-técnico foi tetracampeão nacional e também ergueu a taça da Copa do Brasil e acumulou diversas passagens por alguns dos grandes brasileiros.

Antes de ser treinador, Minelli teve uma carreira tímida como jogador. No entanto, foi à beira do campo, que Rubens despontou de vez e mostrou todo seu talento, ao iniciar no América-SP em 1963. Depois de passagens por Botafogo-SP, Sport e Guarani, chegou ao Palmeiras em 1969 e conquistou a Taça de Prata/Torneio Roberto Gomes Pedrosa daquele ano décadas depois, o título foi reconhecido pela CBF como Campeonato Brasileiro.

Tri brasileiro consecutivo

No comando técnico do Internacional, o profissional se sagrou bicampeão do Campeonato Brasileiro em 1975 e 1976, com a equipe de Manga, Figueroa, Paulo César Carpegiani, Falcão e Valdomiro. Em 1977, chegou ao São Paulo e, novamente, ergueu a taça da competição mais importante do Brasil. Sendo assim, foi o primeiro comandante a ser tricampeão nacional de forma consecutiva.

Em 1979, optou por se aventurar no Al-Hilal, da Arábia Saudita, onde ficou até 1980 e ganhou um Campeonato Saudita. Três anos depois, retornou ao futebol brasileiro com passagens por Palmeiras, Atlético Mineiro, Corinthians e Grêmio, clube pelo qual conquistou a primeira edição da Copa do Brasil em 1989. Por fim, também comandou Paraná, Santos, XV de Piracicaba, Ferroviária, Coritiba e, por fim, a Ponte Preta, onde se aposentou.

Além dos quatro títulos nacionais e da conquista da Copa do Brasil, Rubens é 11 vezes campeão estadual. Portuguesa (1973), Internacional (1974, 1975 e 1976), Grêmio (1985, 1988 e 1989) e Paraná (1994, 1995, 1996 e 1997).

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.