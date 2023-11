Grêmio oficializa atacante de 18 anos no time profissional

Atacante Nathan Fernandes é oficializado pelo Grêmio no time principal - (crédito: Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Jogada10 Jogada10

Destaque na base do Grêmio, Nathan Fernandes, de 18 anos, teve promoção, nesta quinta-feira (23), para o time principal. A partir de agora o atacante ficará sob a responsabilidade de Renato Gaúcho, técnico dos profissionais.

Apesar da promoção, Nathan Fernandes, porém, já participava dos treinos no CT Luiz Carvalho desde o fim da Copa do Brasil Sub-20. Nesta competição, o atacante foi um dos destaques da campanha do vice-campeonato gremista e um dos artilheiros, com cinco gols.

O atacante, inclusive, já esteve no time principal com o técnico Renato Gaúcho em jogos no Campeonato Brasileiro. Nathan Fernandes, entretanto, foi decisivo ao marcar um gol na vitória por 3 a 2 sobre o Flamengo, pela 29ª rodada da competição.

O histórico do atacante é de suma importância. Ele tem passagens pelas seleções brasileiras de base, com convocações para defender as categorias sub-16 e sub-20. Além de Nathan, Cuiabano, Mila, Ronald e Zinho também promovidos ao time profissional nesta temporada.

Como ainda tem idade para atuar na categoria sub-20, Nathan Fernandes, eventualmente, poderá ser utilizado no time da garotada. Renato gaúcho, porém, quer mantê-lo por perto para fazer o processo natural de transição para os profissionais.

Recentemente, Nathan Fernandes renovou contrato com o Grêmio até maio de 2028. O atacante, assim, já figurou, inclusive, uma lista da CBF de jovens promessas com potencial para disputar as próximas Copas do Mundo.

