Em súmula, árbitro explica cartão amarelo para Cano em Fluminense x São Paulo

Cano foi novamente decisivo pelo Fluminense e marcou o gol da vitória sobre o São Paulo - (crédito: - Foto: Lucas Merçon/FFC) Jogada10 Jogada10

No triunfo do Fluminense sobre o São Paulo, Germán Cano voltou a ser decisivo e marcou o gol que garantiu os três pontos. No entanto, o árbitro André Luiz Skettino Policarpo Bento deu um cartão amarelo ao argentino, que gerou polêmica. Nas redes sociais, a principal dúvida era o motivo para a punição, porém na súmula, o juiz relatou que o camisa 14 e o lateral-direito Rafinha foram amarelados pelo mesmo motivo.

“Motivo: A1.24. Outro motivo (somente neste caso, abriria um campo livre para o árbitro digitar o que quiser) – Por me abordar persistentemente durante a minha caminhada em direção a área de revisão (ara) em um processo de revisão, indo até a linha lateral próximo a ara.”, ressaltou no texto.

O argentino estava bebendo água, quando o árbitro caminhou para a cabine do VAR para rever o lance que gerou a expulsão de Gabriel Neves. De acordo com o profissional, tanto o atleta do Fluminense, quanto o lateral-direito do São Paulo, o abordaram de forma insistente durante a consulta ao árbitro de vídeo.

Dessa forma, esse foi o sétimo cartão amarelo de Cano no Campeonato Brasileiro, o primeiro desde que cumpriu suspensão automática. O árbitro optou pela punição minutos depois do atacante ter dado um pisão em Beraldo, do São Paulo.

Olho no calendário

O Fluminense volta a campo no sábado (25), quando recebe o Coritiba, às 21h (de Brasília), no Maracanã, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além disso, a estreia no Mundial de Clubes está marcada para o dia 18 de dezembro, pela semifinal. O adversário ainda não foi definido, porém sairá do vencedor de Al-Ahly (Egito) x Al-Ittihad (Arábia Saudita) ou Auckland City (Nova Zelândia).

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.