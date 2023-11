Morre Rubens Minelli, ex-jogador e treinador brasileiro

Rubens Minelli é bicampeão brasileiro e tricampeão gaúcho pelo Internacional - (crédito: Foto: Divulgação/Internacional) Jogada10 Jogada10

O Brasil perdeu um dos grandes nomes do futebol brasileiro, nesta quinta-feira (23). O ex-jogador e ex-treinador, Rubens Minelli, morreu após quadro de infecção. Ainda não há informações sobre velório e sepultamento.

O ex-jogador estava internado há quase um mês, quando foi diagnosticado com infecção. Ele iniciou tratamento hospitalar com antibióticos, contudo, o quadro não teve evolução e ele morreu. O óbito foi confirmado às 12h44 (de Brasília).

Minelli completaria 95 anos em dezembro. Ele iniciou a carreira em 1950, em clubes paulistas, primeiramente no Ypiranga, depois no Nacional e na sequência no São Paulo.

Todavia, foi como treinador que ele ganhou destaque. Afinal, como técnico foi o primeiro a conseguir três títulos brasileiros de maneira consecutiva. Inicialmente em 1975 e 1976 com o Internacional e no ano seguinte com o São Paulo. Aliás, quando a competição tinha outro nome, Rubens conquistou o campeonato pelo Palmeiras, em 1969.

Ele passou ainda por Atlético-MG, Santos, Portuguesa, Sport, Paraná, Ponte Preta e Alh-Hilal, da Arábia Saudita.

