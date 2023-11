Fred, diretor do Fluminense, sofre assalto à mão armada no Rio de Janeiro

Fred sofreu um assalto na Zona Sul do Rio de Janeiro depois da vitória do Fluminense - (crédito: MARCELO GONCALVES / FLUMINENSE) Jogada10 Jogada10

O ex-atacante Fred, atualmente diretor de planejamento do Fluminense, sofreu um assalto à mão armada na madrugada desta quinta-feira (23), no Rio de Janeiro. O ocorrido aconteceu horas após a vitória tricolor por 1 a 0 sobre o São Paulo, no Maracanã, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. A informação foi inicialmente divulgada pelo portal ‘ge’.

O ídolo tricolor está bem após o assalto, porém teve uma arma apontada contra a sua cabeça e celulares roubados. Dessa forma, o ato aconteceu na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Sendo assim, o dirigente estava no Maracanã para acompanhar a vitória do Fluminense, que bateu o São Paulo por 1 a 0, com gol de Germán Cano. O assalto, portanto, aconteceu quando Fred retornava para a sua residência.

O ex-atacante ficou mais tempo no estádio depois do triunfo sobre o São Paulo em virtude de uma confraternização entre jogadores, dirigentes e comissão técnica do Tricolor.

O Fluminense volta a campo no sábado (25), quando recebe o Coritiba, às 21h (de Brasília), no Maracanã, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além disso, a estreia no Mundial de Clubes está marcada para o dia 18 de dezembro, pela semifinal. O adversário ainda não foi definido, porém sairá do vencedor de Al-Ahly (Egito) x Al-Ittihad (Arábia Saudita) ou Auckland City (Nova Zelândia).

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.