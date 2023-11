Thomazella analisa Paulistão da Portuguesa: ‘Estadual mais competitivo do Brasil’

Thomazella durante treinamento da Portuguesa - Foto: Divulgação/Portuguesa - (crédito: Foto: Divulgação/Portuguesa) Jogada10 Jogada10

O goleiro Thomazella é um dos destaques da Portuguesa, que vive um momento de reconstrução. O tradicional clube paulista começa sua caminhada no campeonato estadual em janeiro de 2024 e o experiente atleta comentou sua volta aos treinamentos após uma contusão.

“O início tem sido ótimo, a expectativa é muito boa para o Paulistão. Hoje estou 100% recuperado da minha lesão, estou treinando normalmente com o grupo, sem nenhuma restrição. Nesse início os trabalhos têm sido bem intensos e eu tenho respondido muito bem. Isso vai dando confiança nessa pré-temporada para gente poder seguir trabalhando e evoluindo. Precisamos ter esse entendimento o mais rápido possível do estilo de jogo, do que o professor Dado tem passado para nós, para que a gente chegue no dia da estreia prontos para que a gente venha fazer uma grande competição”, disse Thomazella.

O grupo da Portuguesa está longe de ser dos mais fáceis. O cabeça de chave é o Santos, seguido por Santo André e Ituano. Dessa maneira, Thomazella ressaltou que o Paulistão é o estadual mais competitivo do futebol brasileiro, dado o equilíbrio de todas as equipes.

“O Paulistão é o estadual mais competitivo do Brasil, a gente sabe da dificuldade que iremos encontrar. É difícil a gente analisar um grupo antes mesmo da competição começar, mas sabemos que tem grandes equipes. O grupo que estamos é bem forte, temos exemplos recentes no Paulistão das equipes que chegaram nas quartas de final. Mas, é um campeonato bem competitivo mesmo. A Portuguesa pretende olhar somente para ela ali dentro do grupo, procurar fazer nosso trabalho, desempenhar o melhor, para que, diferente do Paulistão 2023, agora a gente possa fazer uma grande competição já buscando coisas maiores dentro do campeonato”, pontuou o goleiro.

De olho no acesso à Série D do Campeonato Brasileiro

A Portuguesa iniciou os trabalhos de pré-temporada, sob o comando do técnico Dado Cavalcanti, de olho no início de 2024, que deve ser decisivo para o clube. A Lusa deposita suas esperanças no Campeonato Paulista para buscar o acesso à Série D do Campeonato Brasileiro para fugir de mais um ano sem divisão.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.