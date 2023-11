Brasil x Argentina: onde assistir, escalações e arbitragem

Phelipe Leal dá as instruções durante o último treino do Brasil antes do duelo contra a Argentina, pelas quartas do Mundial Sub-17 - (crédito: Fotos: Leto Ribas/CBF) Jogada10 Jogada10

Brasil e Argentina se enfrentam nesta sexta-feira (24/11), às 9h (de Brasília) pelas quartas de final da Copa do Mundo Sub-17, que se realiza na Indonésia. O clássico sul-americano será no Estádio Internacional de Jacarta entre equipes com campanhas parecidas. Afinal, perderam na estreia, reagiram e venceram todos os jogos a seguir. Os Hermanos começaram perdendo para Senegal (2 a 1). Mas, depois, venceram Japão (3 a 1) e Polônia (4 a 0), terminando em primeiro no Grupo D. Nas oitavas, golearam a Venezuela. Já o Brasil, após levar virada do Irã na estreia (3 a 2), bateu Nova Caledônia (9 a 0) e Inglaterra (2 a 1) terminando em 2º no Grupo C. Nas oitavas, fez 3 a 1 no Equador.

O vencedor enfrentará Espanha ou Alemanha, que se enfrentam na preliminar (às 5h30, de Brasília), no mesmo Estádio Internacional de Jacarta. Enquanto os brasileiros lutam pelo penta (ganharam em 1997, 1999, 2003 e a última edição, em 2019), os argentino jamais ganharam a competição. Aliás, jamais chegaram numa final de Mundial Sub-17.

Onde assistir

Os canais SporTV (fechado), Cazé TV (Youtube) e Fifa+ (streaming) transmitem a partir das 9h (de Brasília).

Como está o Brasil

No Brasil, céu de brigadeiro. O treinador Phelipe Leal colocará em campo o time que julga ideal, apostando na dupla de volantes Sidney e Guilherme Batista e liberando Pedro Lima, lateral-direito do Sport que vem enchendo os olhos. Além disso, segue com quatro homens de frente, com Dudu, Estevão (o palmeirense que para muitos o melhor jogador deste Mundial), Rayan e Kauã Elias.

Phelipe Leal, em entrevista à CBF TV, disse que, embora o Brasil tenha levado a melhor no Sul-Americano (os Canarinhos são os atuais campeões continentais) a Argentina é uma grande seleção, com grandes jogadores. Por isso, todo cuidado é pouco:

“A gente precisa entrar com o nível de concentração alto para que as forças deles não sejam potencializadas e assim, através de muito equilíbrio e consistência, o nosso jogo sobressaia e a nossa qualidade possa prevalecer na decisão de amanhã”.

Como está a Argentina

A Argentina entra com força máxima. Santiago López, que poderia perder a titularidade, treinou bem e está confirmado no trio de ataque com Subiabre e Agustín Ruberto. Este último, com cinco gols, é um dos artilheiros da competição. O treinador Diego Placente (ex-jogador de River Plate, Leverkusen e seleção da Argentina), ciente da força do Brasil, mesmo apóstando em três homens de frente, vai com um meio de campo cauteloso, com três jogadores de boa marcação: Gerez, Gorosito e Echeverri.

BRASIL X ARGENTINA

Quartas de final do Mundial Sub-17

Data e Horário: 24/11/2023, às 9h (de Brasília)

Local: Estádio Internacional, Jacarta (IND)

BRASIL: Phillipe Gabriel; Pedro Lima, Vitor Reis, De Mata e Esquerdinha; Sidney e Guilherme Batista; Estevão, Dudu, e Rayan; Kauã Elias. Técnico: Phelipe Leal.

ARGENTINA: Florentín; Ulises Giménez, Pierani, Palacio e Juan Villalba; Gerez, Gorosito e Echeverri; Santiago López, Ruberto y Ian Subiabre. Técnico: Diego Placente.

Árbitro: Espen Eskas (NOR)

Auxiliares: Jan Erik Engan e Elias Bashevkin (NOR)

