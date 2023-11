Zé Rafael celebra retorno de jogadores importantes no Palmeiras

Para Zé Rafael, descanso antes da reta final veio em boa hora - (crédito: Foto: Cesar Greco/Palmeiras) Jogada10 Jogada10

A quatro rodadas do fim do Brasileirão, o Palmeiras voltou nesta quinta-feira (23) a contar com os jogadores que estavam servindo às suas seleções durante as Eliminatórias. O meio-campista Zé Rafael celebrou este retorno numa altura tão importante para a equipe, mas também destacou a importância do descanso após o ritmo tão acelerado de jogos para o Alviverde:

“Para nós, foi importante ter um tempo para recuperar. Claro que, em contrapartida, perdemos um pouco do ritmo de jogo, mas nossa equipe estava precisando dar uma recuperada. Alguns atletas estavam no limite, estava ficando mais perigoso do que vantajoso para nós. É importante descansarmos e aprimorarmos a parte técnica, física e tática, mesmo sem quem estava nas seleções. Agora, com eles retornando, voltamos a nos preparar da melhor maneira para encarar esses quatro últimos jogos como sendo finais”.

Além disso, Zé Rafael também vem sendo importante até na hora de fazer gols. Contra o Internacional, na rodada passada, foi ele que abriu o placar na vitória por 3 a 0. Embora não seja um grande artilheiro, até pela posição em que atua, ele também festeja o fato de poder contribuir também ofensivamente em uma nova configuração do esquema do técnico Abel Ferreira.

“Neste ano, não foram tantos gols, então foi bom demais marcar de novo. Agora, estou tendo um pouco mais de liberdade nessa nova formação, o que me permite chegar mais perto da área. Sobram umas bolas para poder fazer o gol e tenho essas jogadas como característica de chegar à entrada da área. Espero que possa ainda melhorar meus números e, assim, ajudar o Palmeiras a sair com o título”, afirma.

