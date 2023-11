Flamengo defende invencibilidade de quase sete meses no Maracanã pelo Brasileirão

Flamengo tem bom desempenho como mandante no Campeonato Brasileiro - (crédito: - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo) Jogada10 Jogada10

O Flamengo volta a campo, nesta quinta-feira (23), para medir forças com o Red Bull Bragantino, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em confronto direto na briga por uma vaga na Libertadores e, quem sabe, o título, a equipe carioca tenta encurtar a distância para o líder Palmeiras. Nesse sentido, busca manter a invencibilidade de quase sete meses no Maracanã pela competição nacional.

A última vez em que o Rubro-Negro perdeu no estádio pelo Brasileirão foi em 30 de abril, quando o Botafogo saiu de campo com os três pontos (3 a 2). Desde então, o Flamengo atuou 12 vezes no Maracanã, com sete vitórias e cinco empates. O aproveitamento é de 72,2%, de times que disputam o título e brigam pela ponta da classificação.

Desempenho como mandante

Ao longo do Brasileirão, o Rubro-Negro perdeu três vezes como mandante. Uma delas foi justamente contra o Alvinegro, ainda no primeiro turno. As outras duas, entretanto, foram em estádios fora do estado do Rio de Janeiro. Dessa forma, a partida contra o Athletico-PR foi realizada no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo, enquanto diante do Santos foi no Mané Garrincha.

Quem está invicto no Maracanã é o técnico Tite, desde que chegou ao clube carioca. Sob o comando do gaúcho, o Flamengo derrotou Vasco e Palmeiras, enquanto ficou no empate com o Fluminense. Por fim, como mandante, o time carioca tem 16 partidas, com oito vitórias, cinco empates e três derrotas, 23 gols marcados e apenas 12 sofridos.

Fora de casa, o time da Gávea ainda teve a chance de atuar em duas oportunidade no Maracanã. Na primeira, uma goleada por 4 a 1 sobre o Vasco, enquanto na segunda o empate sem gols com o Fluminense.

Lista de jogos como mandante

1 – Flamengo 3 x 0 Coritiba – Maracanã

2 – Flamengo 2 x 3 Botafogo – Maracanã

3 – Flamengo 2 x 0 Goiás – Maracanã

4 – Flamengo 1 x 0 Corinthians – Maracanã

5 – Flamengo 1 x 1 Cruzeiro – Maracanã

6 – Flamengo 3 x 0 Grêmio – Maracanã

7 – Flamengo 2 x 0 Fortaleza – Maracanã

8 – Flamengo 1 x 1 América-MG – Maracanã

9 – Flamengo 1 x 1 São Paulo – Maracanã

10 – Flamengo 0 x 0 Internacional – Maracanã

11 – Flamengo 0 x 3 Athletico-PR – Kleber Andrade

12 – Flamengo 1 x 0 Bahia – Maracanã

13 – Flamengo 1 x 0 Vasco – Maracanã

14 – Flamengo 1 x 2 Santos – Mané Garrincha

15 – Flamengo 1 x 1 Fluminense – Maracanã

