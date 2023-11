Com a Seleção, Andrey Santos destaca estrutura do Corinthians

Andrey segue se preparando para o Pré-Olímpico - (crédito: Foto: Divulgação/Nottingham Forest) Jogada10 Jogada10

Convocado à Seleção Brasileira Sub-23 para um período de treinos, o meio-campista Andrey Santos, do Nottingham Forest, foi um dos jogadores que utilizou a estrutura do CT Joaquim Grava, do Corinthians, durante a Data-Fifa. E, de fato, o que esperava o elenco nacional agradou bastante o jovem jogador, de 19 anos.

De acordo com Andrey Santos, a estada no CT corintiano foi um período válido de experiência. Embora a equipe não tenha enfrentado nenhum adversário, o volante destacou a importância dos treinamentos no aspecto técnico. Mas também apontou que o entrosamento e união do grupo se fortalecem para os desafios que ainda virão em 2024:

“Apesar de não termos feito partidas oficiais, o nosso período de treinamento aqui foi muito produtivo. A estrutura oferecida pelo Corinthians foi perfeita para o trabalho realizado conosco. Estas atividades de campo e concentração nos aproximam muito e considero bem importante esse vínculo, para podermos levar essa união para os jogos pela Seleção”.

A Seleção Sub-23 caiu no Grupo A do Pré-Olímpico, ao lado de Venezuela, Colômbia, Bolívia e Equador. A competição começa em 20 de janeiro e dará duas vagas às Olimpíadas de Paris.

