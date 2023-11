Felipão não vê problema em técnico estrangeiro assumir a Seleção

Felipão durante treinamento do Galo - Foto: Pedro Souza / Atlético - (crédito: Foto: Pedro Souza / Atlético) Jogada10 Jogada10

Felipão, técnico do Atlético-MG, falou sobre a possibilidade de um treinador estrangeiro comandar a Seleção Brasileira. Pentacampeão com o Brasil, ele disse que não vê problema um treinador de outro país assumir o cargo, desde que seja bom no que faz. Além de conquistar a Copa do Mundo em 2002, ele comandou a equipe no Mundial de 2014, que marcou o lamentável 7 a 1 para a Alemanha.

“Se tivermos estrangeiro com qualidade, é qualquer área. Sendo qualificado, todo mundo é bem-vindo em qualquer lugar no mundo. Não vamos ficar com frescura de ter treinador (estrangeiro). Se tem qualidade, ótimo”, disse o treinador em entrevista à rádio ‘Transamérica’.

Felipão assumiu o Atlético-MG após a demissão de Eduardo Coudet. O time estava em quarto no Brasileirão, com 18 pontos. No começo, as partidas foram meio tensas, e a escolha pelo experiente treinador foi questionada. Porém, o time melhorou e é o líder do returno da Série A, com 30 pontos em 15 partidas, com 66,7% de aproveitamento.

Por fim, na classificação geral, o Galo aparece em quinto lugar, com 57 pontos, e segue vivo na briga por uma vaga na Libertadores.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.