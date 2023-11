Mundial de Clubes: Venda de ingressos para torcida do Fluminense está aberta

Fluminense se prepara para disputar o Mundial de Clube, na Arábia Saudita - (crédito: Foto: Lucas Merçon/Fluminense) Jogada10 Jogada10

O Fluminense anunciou, na noite desta quinta-feira (23), que a venda dos ingressos exclusivos destinados à torcida tricolor está aberta. Nesse sentido, os sócios ativos e adimplentes têm prioridade de compra até as 12h (horário de Brasília) deste sábado. Vale destacar que a comercialização dos bilhetes será realizada pela Fifa, que organiza o torneio, através de seu site de vendas.

Dessa forma os torcedores já podem adquirir as s para a semifinal do Fluminense (contra o vencedor do jogo Al Ahly x Al-Ittihad ou Auckland City) e a decisão do torneio. Nesta sexta-feira (24/11), serão disponibilizados ingressos também para a disputa do terceiro lugar.

Caso uma pessoa adquira um ingresso para uma dessas partidas e o Tricolor não esteja envolvido, o valor será estornado após a competição. Cada torcedor, portanto, poderá comprar até 5 (cinco) ingressos por partida. A venda para os não-sócios terá início às 12h, deste sábado (25).

Com o título da Copa Libertadores, o Fluminense garantiu também uma vaga no Mundial de Clubes de 2025. Antes de disputar a edição de 2023 do torneio, os comandados de Fernando Diniz terão pela frente quatro jogos pelo Campeonato Brasileiro. Entre eles, Coritiba (casa), Santos (fora), Palmeiras (fora) e Grêmio (casa)

Informações sobre a Semifinal

Data: Dia 18/12 (segunda)

Horário: 21h do horário local (15h no horário de Brasília)

Local: King Abdullah Sports City Stadium (Jidá)

Adversário: Vencedor do jogo Al Ahly x Al-Ittihad ou Auckland City,

Valores

1 – Categoria 1: 175 SAR (Riyal saudita) – cerca de R$ 229

2 – Categoria 2: 125 SAR (Riyal saudita) – cerca de R$ 163

3 – Categoria 3: 60 SAR (Riyal saudita) – cerca de R$ 78

Informações sobre a Final

Data: Dia 22/12 (sexta)

Horário: 21h do horário local (15h no horário de Brasília)

Local: King Abdullah Sports City Stadium (Jidá)

Adversário: Vencedor do jogo Manchester City x León ou Urawa Reds Valores

1 – Categoria 1: 200 SAR (Riyal saudita) – cerca de R$ 261

2 – Categoria 2: 150 SAR (Riyal saudita) – cerca de R$ 196

3 – Categoria 2: 75 SAR (Riyal saudita) – cerca de R$ 98 Informações sobre a disputa do terceiro lugar (a partir desta sexta) Data: 22/12 (sexta)

Horário: 17h30 do horário local (11h30 no horário de Brasília)

Local: Prince Abdullah Al-Faisal Stadium (Jidá)

Adversário: Perdedor do jogo Manchester City x León ou Urawa Reds Valores 1 – Categoria 1: 100 SAR (Riyal saudita) – cerca de R$ 130

2 – Categoria 2: 75 SAR (Riyal saudita) – cerca de R$ 98

2 – Categoria 2: 75 SAR (Riyal saudita) – cerca de R$ 98

3 – Categoria 2: 40 SAR (Riyal saudita) – cerca de R$ 52