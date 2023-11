Corinthians x Bahia: onde assistir, escalações e arbitragem

Corinthians tenta aniquilar qualquer chance de rebaixamento - (crédito: Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians) Jogada10 Jogada10

O Corinthians encara o Bahia nesta sexta-feira (24), às 21h, na Neo Química Arena, pela 35° rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão é o 11° colocado na tabela, com 44 pontos somados e um triunfo em caso, liquidaria qualquer possibilidade de rebaixamento nesta edição do torneio. Por outro lado, o Tricolor de Aço está na 17° posição, com 38 pontos e é a primeira equipe dentro da zona de descenso. Assim, os baianos precisam de uma vitória para respirar na classificação.

Como chega o Corinthians?

O técnico Mano Menezes terá o retorno de Matías Rojas, que esteve com a seleção do Paraguai nas Eliminatórias. Aliás, ele trabalhou normalmente com o grupo, mas deve permanecer no banco de reservas, para o embate contra o Bahia. Além disso, o Timão não conta com o zagueiro Bruno Méndez, que foi expulso contra o Grêmio, e também com o zagueiro Caetano e com o meia Ruan Oliveira, ambos suspensos pelo terceiro amarelo. Por fim, Fausto e Gustavo Mosquito, que estão com o departamento médico, também serão desfalques.

Como chega o Bahia?

Por outro lado, Rogério Ceni não vai ter Everaldo à disposição para montar o time. O atacante cumpre suspensão automática e abre espaço no ataque tricolor. Assim, sem o camisa nove, as opções do treinador são Vinícius Mingotti, Rafael Ratão ou uma mudança de esquema. Afinal, o treinado pode, por exemplo, jogar sem um homem de referência e apostar em outro jogador para fazer a função de “falso nove”. Thaciano, Biel e Cauly são opções. Por fim, o zagueiro Raul Gustavo ainda não se recuperou de dores musculares e deve seguir fora.

CORINTHIANS X BAHIA

35ª rodada do Brasileirão Série A

Data e horário: 24/11/2023, às 21h (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Gil, Lucas Veríssimo e Fábio Santos; Maycon, Gabriel Moscardo, Giuliano, Renato Augusto e Romero; Yuri Alberto. Técnico: Mano Menezes.

BAHIA:Marcos Felipe; Gilberto, Gabriel Xavier, Vitor Hugo e Matheus Bahia; Rezende, Yago Felipe e Thaciano; Cauly, Biel e Rafael Ratão.Técnico: Rogério Ceni.

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE-FIFA) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (Fifa-RN)

