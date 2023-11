Botafogo empata com o Fortaleza e perde chance de voltar à liderança na estreia de Tiago Nunes

Empate é ruim para Fortaleza e Botafogo no Brasileirão - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo) Jogada10 Jogada10

Tudo igual e sete jogos sem triunfo. Afinal, nesta quinta-feira, o Botafogo visitou o Fortaleza pelo Brasileirão 2023 e empatou com o Leão do Pici em 2 a 2. Em jogo atrasado da 29ª rodada, disputado no Castelão, Yago Pikachu e Guilherme fizeram para o Tricolor. Brítez (contra) e Danilo Barbosa balançaram as redes para o time alvinegro. O jogo marcou a estreia do técnico Tiago Nunes pelo Glorioso.

Com o resultado, o Fortaleza chega ao oitavo jogo sem vencer no Campeonato Brasileiro. O time de Vojvoda agora tem 44 pontos, na décima primeira colocação. Dessa forma, o time cearense ainda fica de olho na briga contra a zona de rebaixamento. O Botafogo, porém, perdeu a chance de voltar à liderança do torneio nacional. A equipe de Tiago Nunes chegou aos 61 pontos, na segunda posição.

Primeiro tempo

Sonhando com o título, o Botafogo ensaiou uma pressão nos primeiros cinco minutos, mas quem abriu o placar na sequência foi o Fortaleza. Aos sete, Caio Alexandre achou lindo passe para Calebe na esquerda, que cruzou para Pikachu na direita. Com o gol aberto, o camisa 22 balançou as redes. O Glorioso buscou o empate aos 19 minutos, porém sem fazer o gol efetivamente. Afinal, quem marcou para o Alvinegro, foi o zagueiro Brítez, contra. Victor Sá levantou na segunda trave, e Tiquinho escorou para o meio. O defensor tricolor tentou cortar, mas fez um gol contra bizarro. Adryelson e Lucero tiveram boas chances de colocar suas equipes na frente, mas não conseguiram. O primeiro parou na trave, e o segundo, em boa defesa de Lucas Perri. Aos 40 minutos, Calebe apareceu na direita e cruzou na segunda trave para Guilherme aparecer sozinho e fazer o segundo do Leão.

Segundo tempo

A etapa final foi muito truncada e de pouco futebol no Castelão. O Fortaleza abdicou de jogar e tentou apenas segurar a vantagem diante de seu torcedor. O Botafogo, contudo, tentou sair um pouco mais, especialmente após as mudanças feitas pelo técnico estreante Tiago Nunes. Aos 29 minutos, Danilo Barbosa entrou no lugar de Adryelson, e a mudança surtiu efeito em três minutos. Depois de escanteio cobrado pela direita por Tchê Tchê, o volante subiu mais do que todo mundo e testou firme. O goleiro João Ricardo até tocou na bola, mas não evitou a defesa. No fim, a partida ficou mais aberta, com as duas equipes se lançando ao ataque em bisca do gol da vitória, mas ninguém conseguiu movimentar o placar.

E agora?

Fortaleza e Botafogo voltam a campo no próximo domingo, mais uma vez pelo Campeonato Brasileiro, ambos contra times paulistas. O Leão tem compromisso com o Palmeiras, fora de casa, enquanto o Alvinegro, porém, joga em casa, diante do Santos.

FORTALEZA X BOTAFOGO

Campeonato Brasileiro 2023 – 29ª rodada

Data: 23/11/2023, às 19h (de Brasília)

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

FORTALEZA: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco (Escobar, 34’/2ºT); Zé Welison, Caio Alexandre (Lucas Sasha, 22’/2ºT), Yago Pikachu, Calebe (Pochettino, 22’/2ºT) e Guilherme (Marinho, 39’/2ºT); Lucero (Thiago Galhardo, intervalo). Técnico: Juan Pablo Vojvoda

BOTAFOGO: Lucas Perri; Di Plácido (Gabriel Pires, 14’/2ºT), Adryelson (Danilo Barbosa 29’/2ºT), Cuesta e Marçal (Hugo, 23’/1ºT); Marlon Freitas, Tchê Tchê e Eduardo; Junior Santos (Luis Henrique, 14’/2ºT), Victor Sá e Tiquinho Soares (Diego Costa, 14’/2ºT). Técnico: Tiago Nunes

Gols: Yago Pikachu, 7’/1ºT (1-0), Brítez (contra), 19’/1ºT (1-1), Guilherme, 40’/1ºT (2-1) e Danilo Barbosa, 32’/2ºT (2-2)

Árbitro: Ramon Abatti Abel (Fifa-SC)

Assistentes: Kléber Lúcio Gil (SC) e Thiaggo Americano Labes (SC)

VAR: Rodolpho Toski Marques (Fifa-PR)

Cartão Amarelo: Bruno Pacheco e Titi (FOR); Victor Sá, Hugo, Diego Costa e Tchê Tchê (BOT)

Cartão Vermelho: –

