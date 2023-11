PSG x Monaco: escalações e onde assistir

Zagueiros do PSG durante treinamento da equipe - Foto: Divulgação/PSG - (crédito: Foto: Divulgação/PSG) Jogada10 Jogada10

A bola volta a rolar no Campeonato Francês. Nesta sexta-feira (24), PSG e Monaco se enfrentam às 17h, pela partida de abertura da 13ª rodada da Ligue 1, no Parque dos Príncipes, em Paris. Os donos da casa precisam da vitória para seguirem na liderança isolada da competição.

Como chega o PSG?

Após um começo irregular sob comando do técnico Luis Enrique, o PSG reencontrou o domínio no cenário nacional e lidera o Campeonato Francês com um ponto de vantagem sobre o Nice.

Além disso, com Mbappé confirmado, além de Hakimi e Kolo Muani, que retornam de lesão, a equipe está pronta para o clássico desta sexta-feira. No entanto, Keylor Navas, Sergio Rico, e Nuno Mendes, lesionados, seguem fora de combate.

Como chega o Monaco?

O Monaco fez um grande início de Campeonato Francês e liderou a competição até a 9ª rodada. No entanto, após um período de instabilidade, o clube caiu para a terceira posição e está com três pontos a menos que o líder PSG.

Assim, um triunfo fora de casa pode recolocar a equipe na briga pela liderança da Ligue 1. Mas, o técnico Adi Hütter terá o desfalque do volante Youssouf Fofana, suspenso.

PSG x Monaco

13ª rodada do Campeonato Francês

Data e horário: sexta-feira, 24/11/2023, às 17h (de Brasília)

Local: Parque dos Príncipes, em Paris

PSG: Donnarumma; Hakimi, Mukiele, Skriniar, Lucas Hernandez; Fabian Ruiz, Vitinha, Soler; Dembele, Kolo Muani, Mbappé. Técnico: Luis Enrique.

Monaco: Kohn; Singo, Magassa, Matsima; Vanderson, Camara, Zakaria, Jakobs; Akliouche, Golovin; Ben Yedder. Técnico: Adi Hütter.

Onde assistir: ESPN e Star+

