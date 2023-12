Torcedores do Vasco e do Santos protagonizam, na manhã deste sábado (2/12), uma campanha de doação de dinheiro ao América de Minas Gerais e aos jogadores do clube para que o time mineiro vença o jogo deste domingo (3/12), contra o Bahia, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro.

O motivo do 'incentivo' ao já rabaixado América é fazer com que o Bahia permaneça na zona de rebaixamento do certame. Os baianos estão na 17ª colocação do Brasileirão, com 41 pontos. Já o Vasco, em 16º com 42, e o Santos, 15º com 43 pontos.

Nesse cenário, uma vitória do Bahia colocaria o Vasco na zona do rebaixamento e o Santos na 16ª posição.

Dihh Lopes, comediante, torcedor do Santos, prometeu um pix de R$20 mil para o jogador do América-MG que marcar o gol da vitória diante do Bahia, domingo (03), na Arena Independência.



?????: Instagram / Dihh Lopes pic.twitter.com/mrKc9fKUis — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) November 30, 2023

América repudia 'incentivo'

O América mineiro emitiu uma nota de repúdio neste sábado à campanha dos torcedores do Vasco e do Santos.

"O envio de PIXs para contas bancárias do América fere de forma irrefutável os princípios éticos do clube, marcados pela lisura, respeito às regras e caráter de seus dirigentes, bem como a dedicação e honestidade de seus atletas no desempenho de suas funções", escreveu em comunicado publicado noi perfil oficial do clube mineiro no Instagram.

Os valores recebidos, de acordo com a nota publicada pelo América, serão destinados a ações sociais, "face a complexidade em retorná-los aos emissores".