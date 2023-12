Prêmio Brasil Olímpico: conheça os indicados a melhor atleta

Alguns dos xodós da torcida brasileira concorrem ao título de Melhor Atleta no Prêmio Brasil Olímpico 2023. O Comitê Olímpico do Brasil (COB) anunciou, neste domingo (3/12) os indicados ao principal troféu da noite — masculino e feminino —, que será entregue em 15 de dezembro, em cerimônia de gala na Cidade das Artes, Zona Oeste do Rio de Janeiro.



O páreo feminino conta com a ginasta Rebeca Andrade, a tenista Beatriz Haddad Maia e a dupla do vôlei de praia Duda e Ana Patrícia. Entre os homens, o surfista Filipe Toledo, o mesa-tenista Hugo Calderano e o arqueiro Marcus D’Almeida são os indicados.

Presidente do COB, Paulo Wanderley destaca o alto nível de todos os postulantes ao título de Melhor Atleta do Ano. “É importante destacar a qualidade dekes e o futuro promissor para o nosso esporte em diferentes modalidades. O ano de 2023 foi de grandes resultados para o nosso país e é um orgulho enorme para o COB celebrar essas conquistas e homenagear as grandes estrelas do espetáculo”, discursou.

“Foi um ano de muitos êxitos, principalmente nos Jogos Pan-americanos, e em diversos campeonatos mundiais. O mais curto ciclo olímpico da história vai chegando ao fim e o Brasil segue firme rumo a Paris 2024”, completou o campeão olímpico nos Jogos de Barcelona-1992 como treinador do judoca Rogério Sampaio.

O processo de escolha dos três finalistas à principal honraria do Prêmio Brasil Olímpico foi realizado por meio de colégio eleitoral formado por especialistas em esportes olímpicos em votação até 29 de novembro. Em fevereiro, o velocista Alison dos Santos, o Piu, e Rebeca Andrade conquistaram o título referente à temporada 2022.

A 24ª edição do Prêmio Brasil Olímpico conta com novidades no formato e estreia de categorias. Além dos reconhecimentos aos melhores atletas de cada modalidade, estão no cronograma: Retorno do Ano, Equipes do Ano (masculina e feminina) e Atleta Revelação. O Prêmio Espírito Olímpico, Melhor Técnico Individual, Melhor Técnico Coletivo e Troféu Adhemar Ferreira da Silva também seguem na programação.

Conheça os vencedores em cada modalidade do Prêmio Brasil Olímpico 2023:



Águas Abertas - Ana Marcela Cunha

Atletismo – Caio Bonfim

Badminton – Davi Silva e Sânia Lima

Basquete 3x3 – Leonardo Branquinho

Basquete 5x5 – Yago Mateus

Beisebol – Felipe Natel

Boliche - Roberta Camargo Rodrigues

Boxe - Beatriz Ferreira

Breaking – Mayara Colins (Mini Japa)

Canoagem Slalom - Ana Sátila Vargas

Canoagem Velocidade - Isaquias Queiroz

Ciclismo BMX Freestyle - Gustavo de Oliveira

Ciclismo BMX Racing - Paola Reis

Ciclismo Estrada - Ana Vitoria Magalhães

Ciclismo Mountain Bike - Henrique Avancini

Ciclismo Pista - Alice de Melo e Wellyda Rodrigues

Desportos na Neve – Noah Bethonico

Desportos no Gelo - Nicole Silveira

Escalada Esportiva - Anja Köhler

Esgrima - Nathalie Moellhausen

Esqui Aquático - Felipe Simioni Neves

Futebol – Kerolin Ferraz

Ginástica Artística - Rebeca Andrade

Ginástica Trampolim – Camilla Lopes

Ginástica Rítmica – Barbara Domingos

Golfe – Valentina Bosselmann

Handebol - Bruna de Paula

Hipismo Adestramento - João Victor Oliva

Hipismo CCE – Marcio Carvalho Jorge

Hipismo Saltos – Stephan Barcha

Hóquei sobre Grama – Adam Imer

Judô – Beatriz Souza

Karatê – Bárbara Hellen Rodrigues

Levantamento de Peso - Laura Amaro

Nado Artístico – Gabriela Regly e Laura Miccuci

Natação - Guilherme Costa

Patinação Artística - Bianca Corteze Ameixeiro

Patinação Velocidade - Guilherme Abel Rocha

Pentatlo Moderno - Isabela de Abreu

Polo Aquático – Gustavo Guimarães (Grummy)

Remo – Lucas Verthein

Rugby 7 – Rafaela Conti

Saltos Ornamentais - Ingrid de Oliveira

Skate - Rayssa Leal

Surfe - Filipe Toledo

Taekwondo – Maria Clara Pacheco

Tênis - Beatriz Haddad

Tênis de Mesa - Hugo Calderano

Tiro com Arco - Marcus Vinicius D’Almeida

Tiro Esportivo – Felipe Wu

Triatlo – Miguel Hidalgo

Vela - Martine Grael e Kahena Kunze

Vôlei de Praia - Ana Patricia e Duda Lisboa

Voleibol - Gabriela Guimarães

Wrestling - Laís Nunes