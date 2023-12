Série A rebaixará mais de um campeão pela terceira vez em quatro anos

A realidade da elite do futebol brasileiro é cruel para "aventureiros". Chegar à Série A parece até fácil quando a tabela mostra que difícil mesmo é permanecer no topo. Figurantes nesta edição do torneio, América-MG e Goiás estão de malas prontas para a segundona do próximo ano. Campeão em 1985, o Coritiba é um exemplo a não ser seguido pelos últimos ameaçados à última vaga. Cruzeiro, Santos, Vasco e Bahia faturaram a principal competição do país pelo menos uma vez. Porém, a duas rodadas do fim da versão 2023, a luta deles é outra.

Ainda que aos trancos e barrancos, o quarteto busca fugir do prejuízo de disputar a Série B, perder receita e, de quebra, atualizar uma marca "negativa" na primeira prateleira do futebol nacional. Instituída há 17 anos, a disputa por pontos corridos com 20 clubes não rebaixou nenhum campeão apenas em 2006 e 2022. Das 16 edições, cinco negaram a permanência de clubes vitoriosos em outras eras à edição seguinte. A última vez que mais de um caiu foi em 2021, com Grêmio, Bahia e Sport. O Brasileirão de 2023 está próximo de atualizar os registros.

Time a ser batido em 1959 e 1988, o Bahia é o 17º colocado, com 41 pontos, e vive a situação mais dramática entre os quatro. Segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Tricolor de Aço tem 49,8% de chance de cair de divisão. Os quatro pontos conquistados de 15 possíveis reforçam o temor do time comandado por Rogério Ceni. No entanto, torcida e elenco adotam o discurso de que não há nada perdido, ainda mais quando a tabela oferece uma "ajuda". Neste domingo (3/12), às 18h30, os baianos visitam o lanterna América-MG.

No primeiro turno, os mineiros foram derrotados por 3 x 1. Porém, há expectativas entre os demais envolvidos na briga contra Z-4 de que o Coelho venda caro a derrota. Inclusive, torcedores dos concorrentes do América-MG fizeram uma espécie de "mala branca" para o elenco ao transferirem quantias via pix para contas bancárias da instituição de Belo Horizonte. O Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) proíbe a prática de incentivo financeiros de terceiros em troca de benefício.

"O envio de pixs fere de forma irrefutável os princípios éticos do clube, marcados pela lisura, respeito às regras e caráter de seus dirigentes, bem como a dedicação e honestidade de seus atletas no desempenho de suas funções. Os recursos recebidos, não expressivos, serão empenhados em ações sociais, face à complexidade em retorná-los aos emissores", comunicou o América-MG nas redes sociais.

A iniciativa comprova a preocupação de santistas e vascaínos. Ambos dependem das próprias forças para seguir na Série A, mas o ponto positivo contrasta com a agenda, pois enfrentarão somente equipes acima na tabela. O Peixe, 15º, com 43, encara o Athletico-PR, neste domingo, às 18h30, em Curitiba. Para evitar o primeiro rebaixamento, precisa vencer o rubro-negro e torcer contra o Bahia. Caso tropece, pode começar a última rodada, contra o Fortaleza, na Vila, dentro do Z-4.

O cenário passa pelo resultado do Vasco (16º, com 42), neste domingo, também às 18h30, em Porto Alegre, contra um Grêmio com remotas chances de título neste domingo. O Gigante da Colina tem 32,6% de chances de rebaixamento. Um resultado positivo pode amenizar a situação na despedida de 2023, contra o Bragantino.

Para os supersticiosos, vale tudo na briga contra a degola. No primeiro turno, o duelo contra o Grêmio marcou uma virada de chave no Vasco. O clube vinha de 10 derrotas em 11 jogos e amargava a lanterna até vencer os gaúchos por 1 x 0. "Temos de ter dignidade de lutar até o final. Estou convencido de que não vamos cair. Ainda há seis pontos em disputa e temos que esperar os jogos das outras equipes", discursou o técnico Rámon Díaz.

A situação menos complicada é a do Cruzeiro. Décimo quarto colocado, com 46 pontos, enfrenta o Botafogo, no Rio, podendo decretar a permanência. Para isso, precisa vencer o vice-líder do Brasileirão. Em caso de tropeço, terá de contar com o auxílio do rival América-MG para derrotar o Bahia.

Campeões rebaixados nos pontos corridos 20 clubes

2021: Grêmio, Bahia e Sport

2020: Vasco, Coritiba e Botafogo

2019: Cruzeiro

2018: Sport

2017: Coritiba

2016: Internacional

2015: Vasco

2014: Bahia e Botafogo

2013: Vasco

2012: Palmeiras e Sport

2011: Athletico-PR

2010: Guarani

2009: Coritiba e Sport

2008: Vasco

2007: Corinthians