COB abre votação para Atleta da Torcida; veja indicados

Estão abertas as votações populares para categorias do Prêmio Brasil Olímpico 2023. Na 24ª edição do tradicional evento que celebra o esporte do país, os internautas poderão escolher os donos dos troféus Atleta da Torcida, Inspire Riachuelo, Retorno do Ano e Atleta Revelação.



As escolhas dos internautas pode ser feitas através do site oficial do Prêmio Brasil Olímpico até 15 de dezembro, quando será realizada a cerimônia de gala na Cidade das Artes, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Seis atletas concorrem ao troféu de favorito da torcida: Barbara Domingos (Ginástica Rítmica), Bia Ferreira (Boxe), Flavia Saraiva (Ginástica Artística), Augusto Akio (Skate), Darlan Souza (Vôlei) e Guilherme Costa – Cachorrão (Natação).

Honraria reservada à admiração no mundo esportivo, o Inspire Riachuelo tem páreo formado por na Marcela (Águas Abertas), Barbara Domingos (Ginástica Rítmica), Bruna Takahashi (Tênis de Mesa), Duda Lisboa (Vôlei de Praia), Flavia Saraiva (Ginástica Artística), Rayssa Leal (Skate) e Rebeca Andrade (Ginástica Artística).

Medalhista de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, Renan Gallina (Atletismo), Maria Eduarda Alexandre (Ginástica Rítmica) e Miguel Hidalgo (Triathlon) são os candidatos à Revelação do Ano. Troféu reservado aos personagens que superaram adversidades em 2023, o Retorno do Ano celebrará a jornada de Ana Marcela Cunha (águas abertas), Alison dos Santos (atletismo) ou Rafael Silva "Baby" (judô).

“É a torcida que move os atletas e, não tenho dúvida, de que cada torcedor, esteja ele presente na competição ou acompanhando em casa, contribui para as conquistas dos esportistas brasileiros. Nada mais justo que ampliar a participação deles no PBO, cerimônia pensada para enaltecer os feitos dos atletas brasileiros. Essa é mais das muitas novidades que estamos promovendo para o Prêmio Brasil Olímpico, sempre com o objetivo de evoluir em tudo que fazemos”, disse o Presidente do COB, Paulo Wanderley.

Campeões Atleta da Torcida



2014 – Flávia Saraiva (ginástica artística)

2015 – Thiago Pereira (natação)

2016 – Rafaela Silva (judô)

2017 – Caio Bonfim (atletismo)

2018 – Henrique Avancini (ciclismo MTB)

2019 – Hugo Calderano (tênis de mesa)

2021 – Fernanda Garay (vôlei)

2022 - Hugo Calderano (tênis de mesa)

Vencedoras do Prêmio Inspire Riachuelo



2021 - Rayssa Leal (skate)

2022 - Rebeca Andrade (ginástica artística)