NBB: Cerrado fecha viagem tripla contra o Bauru, nesta segunda (11/12)

A escala quilométrica do Cerrado nesta rodada tripla como visitante no Novo Basquete Brasil (NBB) se encerra nesta segunda-feira (11/12). Os 1.488 km viajados nos últimos dias terminam no Ginásio Panela de Pressão, onde a equipe candanga se encontra com outro alviverde, o Bauru, às 19h30.



O 14º jogo dos dois times faz apontar para a reta final do primeiro turno, em uma saga que se finaliza ainda em 2023, antes da virada do ano. O caminho cerradista para a Copa Super 8 se encontra um pouco complicado, com os bauruenses em menor distância em relação à metade da zona de classificação aos playoffs, que jogam o mata-mata curto ao começo de 2024. Entretanto, o time corresponde até o momento com o objetivo estabelecido de seguir para as oitavas de final da competição.

O cansaço brasiliense dá de cara com outro problema ao visitar os paulistas. O Dragão é o melhor mandante de toda a liga: compartilha o posto de invicto em casa com a Unifacisa, mas fez sete jogos e vencendo todos, inclusive o último, sobre o Brasília, no sábado (9/12), por 82 x 73. Não à toa seu ginásio leva este nome.

Os clubes paulistas seguirão no caminho do Cerrado mesmo depois da volta para casa. A próxima dobradinha no Ginásio da Asceb será contra Paulistano e São Paulo, mantendo o duro calendário do mês de dezembro, na reta final do primeiro turno. A partida desta segunda (11/12) não tem transmissão com imagens, podendo ser acompanhada no tempo real disponibilizado no site da liga.

*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima

