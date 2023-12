Diego Ribas analisa reformulação do Flamengo: "Vejo como natural"

Ídolo do Flamengo fala sobre as reformulações do clube para 2024 - (crédito: Marcelo Cortes) Jogada10 Jogada10

Ex-jogador do Flamengo, Diego Ribas participou de um evento voltado para as escolinhas de futebol do clube no último sábado (9). O ídolo flamenguista acabou sendo um dos protagonistas da Copa Fla Brasil, com dois golaços no Maracanã. O astro concedeu uma entrevista depois da cerimônia e fez uma análise sobre a reformulação do elenco rubro-negro para 2024.



Reformulação do Flamengo para 2024

“Vejo como natural e muito importante essa reposição de peças. É um grupo muito vencedor esse que vem sendo montado nos últimos anos, teve o seu ápice em 2019, mas depois continuou vencendo e agora tem mudanças importantes”, afirmou Diego em entrevista divulgada pelo “ge”.

“É fundamental repor bem, são jogadores com atuações importantes não só dentro, como fora de campo também. Fico com sentimento de gratidão por ter vivido tudo isso e com desejo de que novos jogadores cheguem e assumam essa responsabilidade”, completou Diego.

O Flamengo disputou Mundial, Supercopa, Recopa, Campeonato Carioca, Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil em 2023. No entanto, os jogadores rubro-negros não conseguiram ser efetivos e decisivos dentro de campo. Assim, nenhum título acabou sendo conquistado pelo clube na temporada.

Passagem de Diego Ribas

Em 2016, Diego Ribas chegava para iniciar uma reformulação no elenco rubro-negro. Em 2024, os dirigentes rubro-negros buscam fazer algo parecido. Afinal, algumas peças estão de saída e outras estão chegando. A tendência é de um 2024 de muitas transformações e mudanças no Ninho do Urubu.

Aliás, Diego Ribas é um dos principais ídolos recentes do Flamengo. O ex-jogador se aposentou dos gramados no fim de 2022, depois de uma passagem de quase sete anos pelo clube. O ídolo rubro-negro conquistou duas Libertadores, dois Brasileiros, Copa do Brasil, duas Supercopas, Recopa e quatro Cariocas.