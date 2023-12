Perto do Vasco, Alexandre Mattos posta foto enigmática: ‘Sem risco, sem história’

Post de Mattos sugere novo desafio, que deve ser o Vasco - (crédito: Cesar Greco) Jogada10 Jogada10

Vasco e Alexandre Mattos podem confirmar um acordo a qualquer momento. O diretor executivo, que oficialmente ainda está no Athletico-PR, gostou da proposta do clube carioca e fez uma postagem sugestiva em seu perfil no Instagram em que diz “sem risco, sem história”, com o lançamento de um foguete. Imediatamente, os torcedores cruz-maltinos se animaram e acreditam que o gestor se refere à ida para o Vasco.

A tendência é de um acerto, afinal, Mattos já está há dois anos no Furacão e tem o desejo de trabalhar no futebol carioca. O empresário André Cury, aliás, intermedia os contatos há cerca de duas semanas e tem ótima relação com as partes. A negociação só evoluiu de fato após a demissão de Paulo Bracks pela 777 Partners, dono da SAF, na manhã da última quinta-feira.

O perfil de Mattos é de um dirigente que costuma ter recursos para investir e montar grandes times. Foi assim que tornou o Cruzeiro e o Palmeiras multi-campeões na última década. Seria, inclusive, a primeira vez dele em uma SAF, com altos investimentos. Por contrato, a empresa norte-americana injetará cerca de R$ 250 milhões apenas no futebol.

O Vasco também gosta dos nomes de Rodrigo Caetano e Juninho Paulista. Porém, enquanto o primeiro tem contrato com o Atlético-MG e é cobiçado pelo Corinthians, o segundo é tido como um plano B, caso não haja acerto com Alexandre Mattos. Presidente eleito do clube associativo, Pedrinho vem tentando ajudar nas tratativas e está alinhado com a ideia da 777, sob o comando do CEO Lúcio Barbosa.

