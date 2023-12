Barcelona x Girona, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 16h15

Barcelona x Girona - (crédito: Foto: Divulgação Sara Gordon/FC Barcelona) Jogada10 Jogada10

Barcelona e Girona fazem o grande jogo da 16ª rodada espanhola neste domingo, às 17h (de Brasília). Trata-se de um duelo de catalães entre o gigante Barça, que joga em casa no, Estádio Olímpico (o Camp Nou está em reforma), e que sabe que, como está com 34 pontos, um triunfo o aproxima do líder Real Madrid, que tem 39. Porém, as atenções estão muito voltadas para o Girona. O time é a sensação da Europa no momento. Tem 38 pontos e assume o primeiro lugar em caso de vitória.

Para acompanhar este jogo que promete muito, a Voz do Esporte programou uma cobertura completa. A transmissão começa às 16h (de Brasília) e contará com a narração e o comando do premiado Cesar Tavares.