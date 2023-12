D’Alessandro revela motivo de saída do Cruzeiro: ‘Foi difícil’

D'Alessandro fala sobre saída do Cruzeiro - (crédito: Foto: Divulgação/Cruzeiro) Jogada10 Jogada10

Após trabalhar como coordenador de futebol do Cruzeiro em 2023, D’Alessandro está de saída do clube. O ex-jogador viveu muitos momentos marcantes nesta temporada, mas decidiu ficar perto da família e voltar para Porto Alegre.

Saída do Cruzeiro

“Foi difícil. A gente coloca em risco algumas coisas. Sempre que mudei de clube, na Europa, Argentina, Brasil, sempre levei a família. A gente concentra muito, mas sempre a família tá em casa. Esse ano foi diferente. Chegava em casa e estava sozinho. Isso foi difícil. Mas esse desafio de não estar com a família não volta a se repetir”, disse D’Alessandro para TV Globo.

“Gostaria de ter essa continuidade no clube. Acredito que vai ser um ano melhor que esse ano. É pura e exclusivamente uma questão familiar. Passei o ano sem família, que viajou muito para Porto Alegre. O clube me deu essa possibilidade, porque meus três filhos ficaram lá. Tenho dois adolescentes e um menor, que foi quem mais que sofreu”, completou D’Alessandro.

Passagem do D’Alessandro

O Cruzeiro atravessou muitos momentos conturbados nesta temporada. Afinal, os jogadores celestes sofreram fortes críticas da torcida e ficaram próximos de serem rebaixados no Brasileirão. Assim, D’Alessandro relembrou os momentos vividos em 2023.

“Nossos últimos meses foram difíceis, foram complicados. Sei que para o torcedor, de repente, aceitar é difícil. O clube tentou explicar, mas eu entendo o torcedor. Torcedor é passional, quer ganhar. Cruzeiro é muito grande. Quando a gente está aqui dentro, a gente vê o quanto significa o clube. A repercussão de um jogo perdido, de uma semana difícil. A realidade, internamente, tínhamos claro que seria o ano difícil, complicado. Teve mudança muito grande no clube, resolveu mudar muita coisa da Série B para a Série A. Saíram 19 jogadores e chegaram 26?, disse D’Alessandro.

“É muito difícil falar que vai dar certo, porque uma coisa é ter uma base, fazer a transição da Série B para a Série A, e contratar jogadores para agregar. Começamos um ano sem base, a partir daí é um trabalho do zero, com um treinador que vinha trabalhando. A gente sabia que precisaria de tempo, só que no futebol não há tempo. Futebol não te dá tempo. Precisa de resultado para ter tranquilidade. Resultado do Mineiro não foi o que esperávamos. Mas sabíamos que era um processo”, completou D’Alessandro.

