Haaland sofre lesão no pé e preocupa para disputa do Mundial

O Manchester City contou com um desfalque importante na partida diante do Luton Town, neste domingo (10), pela Premier League. Afinal, Haaland sofreu uma lesão em um dos pés e acabou não sendo relacionado por Pep Guardiola. A contusão foi confirmada pelo próprio técnico antes do jogo.

O atacante, dessa forma, virou uma preocupação para disputa do Mundial de Clubes. O centroavante deve realizar exames nos próximos dias e saber suas reais condições físicas. O jogador é um dos principais destaques do Manchester City e seria um desfalque de peso do Mundial.

LEIA MAIS: Samuel Xavier elogia City, mas vê Mundial como possível: ‘Em busca do título’

Preocupação no Manchester City

Além de Haaland, Guardiola pode ter outro desfalque no Mundial de Clubes. Afinal, Kevin De Bruyne está se recuperando de lesão e ainda não retornou aos gramados. O belga, por outro lado, foi inscrito para disputa da competição. O meia, dessa forma, ainda tem chances de participar do torneio.

O Manchester City estreia no Mundial no dia 19 de dezembro. O Fluminense, por outro lado, entra em campo no dia 18. Os times ainda não têm adversário definido. No entanto, ambos competem por uma vaga na final e têm grandes chances de se enfrentarem na decisão.

