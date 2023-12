Arthur Cabral pede desculpas após mostrar dedo do meio para torcedores

Arthur Cabral mostra o dedo do meio para torcedores na saída do Estádio da Luz - (crédito: Reprodução de vídeo rede social) Jogada10 Jogada10

O atacante Arthur Cabral, do Benfica, pediu desculpas aos torcedores pelo gesto obsceno que ele fez após o jogo contra o Farense, em Lisboa, na sexta-feira (8/12). A partida, válida pelo Campeonato Português, terminou em empate de 1 a 1, com gols de Claudio Falcão, pelo Farense, aos 51?, e Rafa Silva pelo Benfica, aos 71?. Para a torcida, foi um resultado negativo para o time da capital. Afinal, a equipe jogou em casa e havia grande expectativa. Depois do jogo, Arthur Cabral mostrou o dedo do meio para torcedores que estavam na garagem do Estádio da Luz. O jogador brasileiro estava dentro do carro, mas deu para ver o gesto, em direção a torcedores que filmavam a saída do atleta. Cabral entrou apenas aos 44 minutos do segundo tempo e mal teve tempo de jogar. Ainda assim, disse que sofreu insultos da torcida.

Arthur Cabral pediu desculpas pela atitude, alegando que estava de “cabeça quente” .

“Infelizmente, após ser insultado ao lado de minha família, eu não me consegui controlar, tive uma atitude que não é certa. Peço desculpa, sei que errei, estou realmente muito arrependido e isso não voltará a acontecer”, disse.

Arthur Cabral tem carreira na Europa desde 2019

Cabral nasceu em Campina Grande, na Paraíba, em 25/4/1998. Ele começou a jogar futebol no Ceará em junho de 2015, foi para o Palmeiras por empréstimo e , após a profissionalização, se oficializou no time paulista. Em seguida, se transferiu para a Suíça, também por empréstimo, para o Basel. Então, voltou ao Verdão, mas, em julho de 2020, o clube o vendeu para o Basel. Desde então, ele atua no futebol europeu.

Dessa forma, em janeiro de 2022, Cabral foi para o Fiorentina, na Itália. Depois, em agosto deste ano, de 2023, o clube italiano o vendeu ao Benfica por 20 milhões de euros. E Cabral ainda não decolou.

“Eu sei que não tem sido fácil este início no Benfica, sei que o torcedor esperava muito mais de mim, eu também esperava muito mais, mas posso dizer que tenho trabalhado muito, todos os dias, sabendo que posso entregar muito mais”, finalizou.

