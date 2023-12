Com Textor nas tribunas e hat trick de Lacazette, lanterna Lyon vence no Francês

Lacazette, atacante do Lyon, chuta e faz o primeiro de seus três gols sobre o Toulouse - (crédito: Foto: Olivier Chassignole via Getty Images) Jogada10 Jogada10

Alívio para o Lyon. O gigante francês, neste domingo (10/12), pela 15ª rodada do francês, venceu o Toulouse, num duelo entre times que estão na luta contra o rebaixamento. Na fria Lyon (4 graus), que recebeu um publico apenas mediano em sua Arena, o time que tem John Textor como dono da SAF, fez 3 a 0, gols de Lacazette. Alías, Textor, também, dono da SAF do Botafogo e do Crystal Palace, marcou presença no estádio. E mostrava muita descontração e animação sempre que as câmeras o mostrava ao lado de dirigentes do clube francês.

Esta foi apenas a segunda vitória do Lyon em 15 jogos pelo Francês. O time foi aos dez pontos, mas segue na lanterna, três pontos atrás do primeiro fora da zona de rebaixamento, exatamente o Toulouse.

Veja aqui a tabela de classificação do Campeonato Francês

Lacazette marca, Lyon vence e alegra Textor

Apesar do equilíbrio no primeiro tempo, o Lyon teve leve superioridade na posse de bola (53%) e finalizações (7 a 6). Assim, não foi injusto que o time com maior efetividade nas finalizações fosse para o intervalo na frente. Afinal, foram quatro na direção do gol contra uma dos visitantes e três de extremo perigo. Na primeira, Nuamah livre chutou em cima do goleiro Restes. Mas, aos 25, após escanteio da esquerda, Lacazette conclui para a rede abrindo o placar para o Lyon. Felizmente para time da casa, quatro minutos depois, o time voltou ao ataque e, após blitz e um chute de Tolisso na trave, a sobra ficou com Lacazette, que fez 2 a 0.

No segundo tempo, o Lyon trabalhou mais em contra ataques. Lacazette quase ampliou aos dez. O atacante recebeu na área, girou em cima da marcação e chutou. Mas passou raspando. Porém, aos 35, o francês aproveitou uma tremenda confusão na parea para foicar com a sobra e fechar o placar, fazendo a tripleta.

Jogos da 15ª rodada do Campeonato Francês

Sexta-feira (8/12)

Montpellier 0x0 Lens

Sábado (9/12)

Rennes 1×2 Monaco

PSG 2×1 Nantes

Domingo (10/12)

Nice 2×1 Reims

Clermont 0x0Lille

Strasbourg 2×1 Le Havre

Metz 0x1Brest

Lyon 3×0 Toulouse

Lorient x Olympique de Marselha – 16h45

