Richarlison marca dois na goleada do Tottenham sobre o Newcastle

Richarlison finaliza para marcar o segundo gol do Tottenham, o seu primeiro na partida contra o Newcastle - (crédito: Foto: Adrian Dennis/AFP via Getty Images)

Richarlison mostrou que está recuperado da cirirgia do púbis que fez há algumas semanas. Neste domingo (10/12), entrou como titular no duelo do Tottenham contra o Newcastle. E o atacante brasileiro levantou a torcida londrina. Jogou com muita raça, foi em todas as bolas e fez dois gols. Assim, neste 4 a 0 (os outros gols foram de Udogie e Son) saiu de campo sob aplausos e ciente de que fez uma de suas melhores partidas com a camisa dos Spurs.

O Tottenham vai aos 30 pontos. Assim, sustenta a quinta posição. Mas o Newcastle, que sonhava em entrar no Top5, parou nos 26 pontos, em sétimo lugar. E lamentando a segunda surra seguida (levou de 3 a 0 do Everton na rodada passada). O Inglês é liderado pelo Liverpool, com 37 pontos.

Son e Richarlison brilham na goleada do Tottenham

Em nenhum momento o Tottenham deixou de comandar o jogo. Apesar de uma posse de bola com algum equilíbrio (55% a 45%) a diferença nas finalizações foi gritante. Os Spurs deram 23 chutes, 12 na direção do gol. O Newcastle deu oito e apenas duas no alvo. Assim, a goleada se mostrou justa. O primeiro gol veio aos 26 minutos, com Son cruzando para Udogie marcar. Aos 38, Richarlison roubou uma bola num carrinho na raça. E iniciou um ataque matador e que terminou com Son cruzando para o brasileiro concluir para a rede. 2 a 0.

No segundo tempo, aos 15, o Newcastle estava em cima, mas deu a oportunidade para o Tottenham encaixar um ataque pela direita. O lateral Pedro Porro cruzou para Richarson na entrada da área. O brasileiro dominou com qualidade no meio da zaga, tirou o goleiro e fez um belíssimo gol. No fim, após Richarlison sair substituído sob aplausos, mais dois gols. Primeiramente, Son foi derrubado na área. O sul-coreano cobrou e fez 4 a 0, coroando a sua atuação com duas assistências e um gol. Contudo, nos acréscimos, Joelinton descontou para os visitantes. Mas nada que diminuísse a festa da torcida da casa.

Jogos da 16ª rodada do Inglês

Sábado (9/12)

Crystal Palace 1×2 Liverpool

Manchester United 0x3 Bournemouth

Wolverhampton 1×1 Nottingham Forest

Brighton 1×1 Burnley

Sheffield United 1×0 Brentford

Aston Villa 1×0 Arsenal

Domingo (10/12)

Luton Town 1×2 Manchester City

Fulham 5×0 West Ham

Everton 2×0 Chelsea

Tottenham 4×1 Newcastle

