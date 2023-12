Aubameyang faz dois, e Olympique de Marseille vence o Lorient no Francês

Aubameyang tem cinco gols pelo Olympique de Marseille no Campeonato Francês - (crédito: Foto: Loic Venance/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

Segunda vitória seguida para o Olympique de Marseille no Campeonato Francês. Neste domingo, o time do sul do país visitou o Lorient e venceu por 4 a 2. Em partida realizada no Estádio du Moustoir, o atacante Pierre-Emerick Aubameyang brilhou. Afinal, com dois gols, ele foi o grande nome do triunfo. Chancel Mbemba e Leonardo Balerdi completaram o placar. Romain Faivre e Benjamin Mendy descontaram.

Dessa forma, com o resultado, o Olympique de Marseille chegou aos 23 pontos, ocupando a sexta colocação da Ligue 1. Visando as primeiras colocações, o clube está a dois pontos da zona de classificação para a Europa League. O Lorient, porém, vive situação delicada, brigando contra o rebaixamento. Com 12 pontos, a equipe está na 16ª colocação, abrindo a zona da degola.

Início avassalador

O Marseille precisou de apenas dois minutos para abrir o placar, com Mbemba. Após cruzamento na área, a bola sobrou para Aubameyang, que escorou para o zagueiro marcar. Seis minutos depois os papéis se inverteram, e Mbemba assistiu Aubameyang, que marcou de cabeça. O zagueiro Belardi fez o terceiro também de cabeça, aos 32, mas após cobrança de escanteio.

Susto e reação

Os donos da casa tentaram ensaiar uma pressão para reagir e diminuíram com Faivre aos 41 do primeiro tempo. Um minuto depois, porém, o Olympique fez o quarto gol, com Aubameyang mais uma vez. Em contra-ataque, o centroavante gabonês recebeu de Veretout e bateu na saída do goleiro para deixar a vitória encaminhada. No segundo tempo, o Olympique tirou o pé do acelerador, e o Lorient diminuiu com Mendy.

Sequência

As duas equipes voltam a campo pela Ligue 1 no próximo domingo. O Lorient encara Stasbourg, enquanto o Marseille tem compromisso com o Clermont. Antes, porém, o Olympique encara o Brighton pela Europa League.

