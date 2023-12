Granada x Athletic Bilbao: duelo será retomado nesta segunda-feira após morte de torcedor

Granada x Athletic Bilbao: duelo continuará nesta segunda-feira - (crédito: AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

O duelo entre Granada e Athletic Bilbao, pelo Campeonato Espanhol, que acabou interrompido neste domingo, será retomado nesta segunda-feira. A partida foi paralisada aos 17 minutos depois que um torcedor passou mal na arquibancada. Com um mal súbito, ele veio a falecer. Médicos tentaram socorrer o torcedor, mas não conseguiram.

Diante da situação, afinal, os jogadores deixaram o gramado, e a partida não retomou. Horas depois do ocorrido, a La Liga se pronunciou. Dessa forma, o jogo acontecerá nesta segunda-feira, às 17h (de Brasília; 21h no horário local).

Como acabou paralisado aos 17 minutos do primeiro tempo, o jogo voltará na mesma minutagem. Na ocasião, o Athletic Bilbao vencia por 1 a 0, com gol de Iñaki Williams, marcado com apenas seis minutos.

Desde a paralisação, porém, já se acreditava que o duelo voltaria nesta segunda. Afinal, o Bilbao, em nota, informou que permaneceria concentrado na cidade de Granada para entrar em campo novamente 24 horas depois do ocorrido.

Além desta partida, válida pela 16ª rodada do Campeonato Espanhol, outro jogo acontece nesta segunda-feira. No mesmo horário, o Rayo Vallecano recebe o Celta de Vigo no Campo de Vallecas, em Madri.

