São Paulo avisa Fluminense que comprará Caio Paulista; veja valores

Caio Paulista foi importante na conquista da Copa do Brasil pelo São Paulo e permanecerá, assim, no clube em 2024. Com a reeleição de Julio Casares, enfim houve o contato do clube paulista com o Fluminense para exercer a opção de compra fixada no empréstimo.

Por 80% dos direitos econômicos do atleta – os 20% restantes são do Tombense-MG -, o valor é de 3,5 milhões de dólares (pouco mais de R$ 17,2 milhões). O vínculo se estenderá, portanto, até dezembro de 2027. A informação é do jornalista Venê Casagrande.

Os clubes estão em tratativas sobre como se dará o pagamento. Os cariocas queriam o valor à vista, mas já cederam e aceitam receber em parcelas. Detalhes burocráticos estão sendo tratado antes de o negócio ser fechado.

Caio Paulista, aliás, já manifestou o desejo de seguir no Morumbi. Para o Fluminense, a saída do atleta resulta em um bom negócio. Afinal, dificilmente o atleta teria espaço no elenco que já conta com Marcelo e Diogo Barbosa. Além disso, gera retorno financeiro por ter sido comprado junto ao Tombense por 1,5 milhão de dólares (R$ 7,9 milhões).

