As semelhanças dos bicampeonatos da Segunda e da Terceira Academia do Palmeiras

Jogadores do Palmeiras comemoram com o troféu o título do Brasileiro de 2023 - (crédito: AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

O Palmeiras encerra a temporada com o título do Brasileirão-2023 após uma reação espetacular (e até mesmo improvável) para superar o Botafogo, que caminhava a passos largos rumo a conquista. Assim, o Verdão chega ao bicampeonato do torneio, já que foi o vencedor na edição de 2022. Este foi, aliás, o 12º título de Campeonato Brasileiro da história do clube.

Confira as coincidências do time comandado por Abel Ferreira, a Terceira Academia, com a equipe bicampeã há 50 anos, a Segunda Academia. Confira no vídeo!

A recente conquista levou o clube alviverde a ampliar a diferença para os rivais paulistas. Nos últimos dez anos, o Verdão faturou 13 troféus contra nove de Corinthians, Santos e São Paulo, somados, no mesmo período.

Em 2023, o time alviverde ergueu as taças da Supercopa, do Campeonato Paulista e do Campeonato Brasileiro.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.