Com Tiquinho e companhia, Botafogo tem ano histórico em número de gols

Os números do Botafogo no fim de 2023, à parte da derrocada no Brasileirão, deixam claro que o time contou com uma artilharia pesada. Afinal, foram 113 gols em 71 jogos, uma média superior a 1.60 por partida. Entre os clubes da Série A, apenas Palmeiras, Fortaleza, Flamengo e Fluminense (na última rodada), aliás, superaram a marca geral alvinegra. Tiquinho Soares puxou a fila, com 29 gols, mas vacilou na hora H e deixou a sensação de que cabia mais.

Ao menos neste século, o Botafogo nunca havia feito tantos gols. Mesmo quando teve Seedorf e companhia ou quando Dodô comandava o ataque. Aliás, apesar da decepção com o quinto lugar, os 64 pontos garantiram a melhor campanha do Glorioso na era dos pontos corridos. Até então, os 61 pontos de 2013 estavam no topo da lista.

Queda da defesa põe tudo a perder

No fim das contas, a queda defensiva da equipe parece a principal vilã para a perda da vantagem na competição nacional, já que o ataque, apesar de irregular, seguiu marcando gols. Porém, o Fogão levou 19 nos últimos oito jogos de 2023, incluindo duas viradas incríveis, ambas por 4 a 3, para Palmeiras e Grêmio. A dupla, por sinal, terminou como campeão e vice.

Agora, o elenco alvinegro se reapresenta no dia 7 de janeiro e tem como objetivos o Campeonato Carioca, a fase preliminar da Libertadores, a Copa do Brasil e, claro, mais um Brasileirão. Tiago Nunes segue no comando técnico.

