Endrick vê treino do Real Madrid e ganha elogios de Ancelotti

Imagem de Endrick vira capa do jornal "As", da Espanha - (crédito: Foto: Reprodução da Capa do As)

De férias após o fim da temporada brasileira, Endrick aproveita o tempo sem jogos para visitar o Real Madrid, onde jogará no segundo semestre de 2024. Neste sábado (16/12), acompanhou um treino da equipe Merengue (o último antes do duelo com o Villarreal, neste domingo), conheceu alguns jogadores e ganhou um elogio do treinador Carlos Ancelotti.

“Estamos todos encantados com ele. Se esforça em aprender Espanhol e espero que desfrute deste momento no Real Madrid” disse o treinador, cogitado para a Seleção Brasileira, mas que deve renovar o seu contrato com o clube.

Aliás, o garoto de apenas 17 anos virou capa do jornal ‘As’ e deu autógrafos em camisas de torcedores.

A ida ao país do Velho Continente não é mera coincidência. Tanto é que a diretoria dos próprios merengues o convidou para passar uns dias por lá, período que começou nesta sexta-feira (15), quando desembarcou no aeroporto de Barajas, em Madri. Assim, o jogador também vai aproveitar a estadia para se reunir com os cartolas do clube, conhecer melhor a cidade e procurar casa.

Endrick à espera da maioridade

Em Madrid, Endrick está com parte da família: seu irmão mais novo, Noah Gael, e Cíntia e Douglas Ramos, pais do jogador. Já a namorada e os irmãos estão saindo de São Paulo neste fim de semana para encontrá-los na Europa.

Apesar da ansiedade dos espanhóis para vê-lo em campo por lá, o atacante ainda seguirá no Palmeiras até julho de 2024. Isso porque, como ainda não é maior de idade, precisa esperar completar 18 anos de olho em se transferir oficialmente ao futebol estrangeiro. Nascido em Taguatinga, no Distrito Federal, Endrick completará a maioria em 21 de julho. E só então o centroavante estará livre para a jornada europeia.

O Real Madrid vai pagar ao Verdão cerca de 72 milhões de euros (cerca de R$ 409 milhões) pela joia brasileira.

