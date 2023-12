São Paulo celebra aniversário do Mundial de 93 com evento no Morumbi: veja onde assistir

Parte do elenco do São Paulo campeão mundial em 1993 posam para foto com o troféu - (crédito: Divulgação/Twitter @SaoPauloFC) Jogada10 Jogada10

O São Paulo promoverá um evento de celebração de 30 anos da conquista do Mundial, no Morumbi, neste sábado (16). O clube planeja um amistoso nomeado de ‘encontro de lendas’, que na verdade é um amistoso contra o Milan, oponente naquela decisão, no Japão. O jogo festivo terá início, às 17h30 (de Brasília), com duas etapas de 30 minutos e 20 de intervalo. Ídolos que participaram desse título de 93 estarão presentes como Cafu, Raí, Ronaldão e Zetti estarão presentes.

Outros ex-jogadores que fizeram parte da campanha do bicampeonato mundial em 2005 também marcarão presença. Como é o caso de Amoroso, Cicinho e Lugano. Já pelo lado do Milan alguns ex-atletas icônicos vão estar presentes como, por exemplo, Dida e Seedorf.

Onde assistir

A ESPN, na TV fechada, e o serviço de streaming Star+ abrem as transmissões a partir das 17h30. A CazéTV e o SBT, na tv aberta, também irão exibir a partida.

São Paulo entregará presentes aos ídolos

A cerimônia contará ainda com o leilão de camisas de ídolos de ambas as equipes que disputaram a final do Mundial de 93. Os torcedores que estiverem no Morumbi terão a possibilidade de fazer lances pelas peças utilizadas pelos ex-jogadores que atuaram naquela decisão. Em seguida, haverá uma doação a caridade da totalidade da quantia arrecada.

Além disso, o São Paulo presenteará os atletas que foram campeões. Eles receberão um anel de ouro de 18 quilates com detalhes em diamantes. Os interessados a irem ao Morumbi prestigiar o evento devem adquirir os ingressos no site Total Acesso. A mesma plataforma onde são vendidos os bilhetes das partidas do Tricolor Paulista.