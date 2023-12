Valencia x Barcelona, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 16h

Sábado de clássico no Campeonato Espanhol, Valencia x Barcelona. Para os donos da casa, que certamente terá o apoio em massa no estádio Mestalla, uma vitória neste 16/12 o coloca na metade de cima da tabela, já que tem 19 pontos e iniciou a rodada em 11º. Para o Barcelona, a vitória é essencial se o time não quiser ver o líder Girona (41 pontos) e o Real Madrid (39) abrirem frente ainda maior. Afinal, o time está em quarto, mas com 34 pontos e vem de derrota no duelo catalão contra os ponteiros.

Este jogão de alta intensidade entre rivais hsitóricos e campeões nacionais tem a cobertura da Voz do Esporte. A transmissão começa antes, com um esquenta com a qualidade da Voz, que todos conhecem. O premiado Rafael Esgrilis estará no comando e na narração.