Inglês: Manchester City tropeça no último jogo antes do Mundial

O Manchester City segue a tropeçando no Campeonato Inglês. Afinal, após três empates e uma derrota, o tricampeão inglês vinha de vitória sobre o Luton Town. Neste sábado (16/12) recebeu o Crystal Palace, no Etihad Stadium: chegou a fazer 2 a 0, mas cedeu o empate em 2 a 2. Grealish e Rico Lewis marcaram para os donos da casa. Mateta e Olise (de pênalti, nos acréscimos) fizeram os gols do Crystal. O resultado leva o time aos 34 pontos, em quarto lugar (o ponteiro é o Liverpool, com 37). Resultado amargo para um City. Afinal, teve 75% de posse e 19 finalizações a quatro. As duas únicas do Crystal no alvo, entraram.

Este foi o último jogo do Manchester City antes do embarque para o Mundial. Na terça-feira, o campeão da Champions enfrentará, na Arábia Saudita, o Urawa Reds, pela semifinal do torneio. Pep Guardiola, diferentemente do jogo com o Luton Town, entrou com quase força máxima, exceto De Bruyne, Doku e Haaland, machucados. Os três viajarão para Jeddah, mas dificilmente se recuperarão para o jogo contra os japoneses. A viagem será ainda neste sábado.

Legião brasileira

No City, Ederson foi titular e teve atuação discreta: o rival pouco atacou. Mas ele poderia Do lado do Crystal, 15º, com 16 pontos, Matheus França (ex-Flamengo) que tem poucas oportunidades, entrou na reta final do segundo tempo. Foi apenas a sua terceira partida pelo time.

Manchester City domina e faz 2 a 0

Antes dez minutos, Álvarez, Rodri e Rúben Díaz quase marcaram, dando trabalho ao goleiro Henderson. Contudo, aos 23, veio o gol. Foden lançou Grealish na área e o camisa 10 bateu de primeira, 1 a 0. Como ele estava na mesma linha do último marcador, o VAR foi acionado. Mas apenas depois de três minutos validou o tento. O Crystal levava algum perigo. Aos 42, por exemplo, Mateta entraria livre na área e tinha tudo para empatar, mas Ederson evitou fazendo falta na entrada da área. Todos pediram vermelho para o goleiro brasileiro (entretanto, o juiz deu apenas o amarelo). Mais tarde, Olise cobrou falta que passou raspando. Mas a vantagem do City era justa para um time com 74% de posse e 14 finalizações a duas.

No início do segundo tempo o City foi com tudo. Aos sete, teve um gol de Álvarez, de falta, que foi anulado (Rodri que atrapalhou o goleiro, estava impedido). Mas aos nove, Greaslish fez grande jogada e após lançar na área e tremenda confusão, a bola sobrou para o garoto Rico Lewis chutar para fazer 2 a 0.

Crystal empata

O City deu uma freada e isso deu armas para o Crystal conseguir a reação, aos 30, Schlupp foi ao fundo pela esquerda e cruzou. Ederosn e Aké não chegaram e Mateta bateu para diminuir. Aos 47, um tremendo cochilo gerou o empate. Foden, ajudando a defesa, tentou rechaçar uma bola na área do City. Mas não viu que Mateta estava chegando. Acertou a perna do rival. Pênalti. Olise cobrou bem, deslocando Ederson: 2 a 2.

Jogos da 17ª rodada da Premier League

Sexta-feira (15/12)

Nottingham Forest 0x2 Tottenham

Sábado (16/12)

Manchester City 2×2 Crystal Palace

Bournemouth x Luton Town (suspenso)

Chelsea x Sheffield

Newcastle x Fulham

Burnley x Everton – 14h30

Domingo (17/12)

West Ham x Wolverhampton – 11h

Brentford x Aston Villa – 11h

Arsenal x Brighton – 11h

Liverpool x Manchester United – 13h30

