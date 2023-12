Com Nico Williams infernal, Bilbao bate Atlético de Madrid

Nico Williams (de vermelho) passa por Witsel como bem entende. Fera fez um golaço na vitpóiria do Bilbao sobre o Atlético - (crédito: AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

Dois rivais, mas que nutrem grande amizade histórica, Athletic Bilbao e Atlético de Madrid se enfrentaram neste sábado (16/12) pela 17ª rodada do Campeonato Espanhol. No fim deste jogo que ocorreu no San Mamés, na cidade basca, o time de Madrid se deu mal. Afinal, sob o comando dos irmãos Iñaki e Nico Williams, o Bilbao venceu por 2 a 0. Assim, o Atlético parou nos 34 pontos e pode cair para a quarta posição. Já o Athletic foi aos 32, na quinta posição. A liderança é do Girona (41 pontos).

Vale lembrar que o Atlético de Madrid foi fundado por simpatizantes do Athletic Bilbao, tem as mesmas cores e, por anos, os clubes nem jogavam entre si, tamanha a identidade. Este carinho segue até hoje, embora já ocorra uma natural rivalidade, pois ambos são gigantes. O Bilbao, por exemplo, tem a quarta maior torcida na Espanha e, ao lado de Barcelona e Real Madrid, jamais foi rebaixado. Embora não vença a Liga desde 1983/84, é o quarto maior vencedor, atrás apenas do trio de ferro.

Bilbao domina o apático Atlético

O Athletic Bilbao claramente jogou em contra-ataques, finalizando sempre que dava. Tanto que no primeiro tempo teve dez finalizações contra duas do rival. O Atlético, por sua vez, tinha a bola (65%), mas pouca objetividade, com o astro Griezmann apagado. Assim, as melhores chances foram do time da casa. Aos 34, o Bilbao teve a grande oportunidade do primeiro tempo. Williams recebeu na área e foi derrubado pelo zagueiro Soyuncu. Pênalti, que Oihan Sancet isolou. Um pouco mais tarde, Sancet chutou da entrada da área e a bola passou raspando.

No segundo tempo, o Bilbao abriu o placar aos seis minutos. Nico Williams (que joga pela seleção da Espanha) cobrou escanteio, a bola foi até o seu irmão Inaki Williams (que defende a seleção de Gana), tocou a Herrera e este cruzou para Guruzeta, livre, fazer 1 a 0. Aos 19, o grande lance do jogo. Nico Williams recebeu e, de fora da área, chutou colocado, de forma primorosa. Sensacional. Com o 2 a 0 e um Atlético muito mal (Griezmann fez seu pior jogo neste ano e foi substituído) não foi difícil o time basco sustentar a vitória.

