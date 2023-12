Everton faz mais uma vítima no Campeonato Inglês

Onana ganha até do goleiro Trafford e, de cabeça, faz o primeiro gol do Everton sobre o Burnley - (crédito: Foto: Oli Scarff /AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

O Everton, caso não tivesse perdido dez pontos por fairplay financeiro (gastou mais do que arrecadou) estaria numa situação muito melhor no Campeonato Inglês. Afinal, o time de Liverpool segue acumulando bons resultados. Neste sábado (16/12), não foi diferente. Afinal, bateu o Burnley, fora de casa, por 2 a 0. Assim, chegou aos 16 pontos, em 16º lugar, abrindo muita vantagem para os times do Z3. Mas, se não fosse a punição, estaria em oitavo lugar, brigando por vaga às ligas europeias.

Foi a quarta vitória seguida do Everton. Onana e Michael Keane fizeram os gols no primeiro tempo. Mas o Burnley, por sua vez, vai muito mal. Com apenas oito pontos, está em penúltimo.

Everton constrói vitória no primeiro tempo

Mais uma vez o Everton usou a sua tática de pouca posse de bola e busca nos contra-ataques. Foi assim em suas oito vitórias na competição e também nas demais partidas. Contudo, diante do Burnley, o que surpreendeu foi a sua eficácia. Enquanto no primeiro tempo o time da casa, com 63% de posse, finalizou cinco vezes, todas fora do alvo, os Toffees mandaram bem demais. Dos seis chutes a gol, quatro foram corretos.

Dois não entraram por causa de grandes defesas do goleiro Trafford. As outras duas foram na rede. Na primeira, McNeil cobrou escanteio e Onana subiu mais do que a zaga para fazer 1 a 0 aos 19 minuitos. Na outra, aos 45, o zagueiro Michael Keane apareceu no ataque, entrou na área e chutou para defesa parcial de Trafford. A bola voltou para Keane e ele não perdeu a segunda chance.

No segundo tempo, mais atrás (apenas duas finalizações) o Everton correu algum risco. Até levou uma bola na trave e num chute de Amdouni, Pickford fez a defesa do jogo. Mas o Burnley, ciscando demais e rondado a área, não chegou ao gol. Dessa forma, os Toffees celebrar a quarta vitória seguida.

