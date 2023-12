No Brasil, Pituca aguarda Santos para definir contrato

Diego Pituca defendeu o Santos entre 2017 e 2021 - (crédito: Foto: Divulgação/Santos) Jogada10 Jogada10

De férias no Brasil, o volante Diego Pituca aguarda o Santos para definir os detalhes do contrato com o Peixe. Vale lembrar que, em julho deste ano, as partes assinaram um pré-contrato. Aliás, entre esta sexta (15) e o sábado (16), ele postou fotos com detalhes de Santos.

Porém, de acordo com o site “Diário Santista”, Pituca recebeu uma promessa de salário de R$ 600 mil mensais do presidente Andrés Rueda, que dará lugar a Marcelo Teixeira no próximo dia 19. O valor, ainda mais com Série B em 2024, está fora do patamar financeiro alvinegro.

Ainda assim, Pituca parece não se incomodar e querer realmente acertar com o Santos. Diego está no Brasil desde o início da semana. Ele defendeu o Santos pela primeira vez entre 2017 e 2021, com oito gols em 151 jogos. No período, não conquistou títulos, mas foi vice-campeão brasileiro em 2019 e da Libertadores na temporada seguinte. Desde que saiu do Peixe, Diego Pituca defendia o Kashima Antlers, do Japão.

“Estou feliz de estar voltando. Tenho pré-contrato com o Santos, mas acabei de chegar no Brasil. Vou curtir as minhas férias. Ainda não sei o que pode acontecer, mas estou feliz. Desde quando assinei eu queria estar no Santos. Agora é esperar para ver o que vai acontecer. Como falei, quero curtir as férias, curtir a minha família e depois a gente vê o que pode fazer”, comentou Diego Pituca ao desembarcar no Brasil, ao site “Trivela”.

