Luton Town confirma: Zagueiro teve parada cardíaca

Os dois times agradeceram pelo apoio dos torcedores, que permaneceram no estádio, apesar da suspensão do jogo - (crédito: Foto: Divulgação/ Luton Town) Jogada10 Jogada10

O Luton Town confirmou que o zagueiro Tom Lockyer sofreu uma parada cardíaca durante o jogo contra o Bournemouth. Em nota oficial, o clube informou que socorristas conseguiram reanimar o capitão da equipe ainda no gramado. Assim, ele já estava consciente quando saiu do estádio Vitality em direção ao hospital para a realização de exames.

Jogadores dos dois times aplaudiram a torcida após a saída da ambulância. Afinal, todos permaneceram no estádio até o fim, apesar da suspensão da partida. O técnico do Luton, Rob Edwards, se emocionou e chegou a chorar, dando uma volta na arena em agradecimento pela compreensão dos torcedores.

O jogo 1 a 1, quando, aos 14 minutos do segundo tempo, Lockyer caiu no gramado e o árbitro interrompeu a partida. Em seguida, foi suspenso.

Segundo mal súbito do zagueiro em 2023

Esta é a segunda vez que Tom Lockyer passa mal em campo e vai para o hospital. A primeira foi em maio deste ano, quando o Luton disputava uma partida que valeria o acesso para a elite do Campeonato Inglês. Assim, ele viu, da cama do hospital, a conquista do time que conseguiu subir para a primeira divisão. No dia 3/12, o jogador galês completou 29 anos. Mas, agora, volta a sofrer um mal súbito durante um jogo. Além da carreira em clubes de Gales e da Inglaterra, Lockyer atuou pela seleção de seu país.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook