Napoli sua, mas vence o Cagliari no Italiano

O Napoli sofreu, mas venceu o Cagliari por 2 a 1, neste sábado (16), pela 16ª rodada do Campeonato Italiano. Todos os gols foram marcados no segundo tempo. Osimhen, aliás, foi o nome do jogo, abrindo o placar e depois dando uma bela assistência para Kvaratskhelia. Entre um gol e outro, os visitantes chegaram a empatar com Leonardo Pavoletti, no Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles.

Com o resultado, o Napoli está em quarto lugar, agora com 27 pontos. No entanto, o atual campeão pode ser ultrapassado por Roma e Bologna, que têm 25 e se enfrentam neste domingo. A Loba, vale lembrar, leva a melhor nos critérios de desempate. Já os três primeiros são Internazionale (39), Juventus (38) e Milan (29). A Juve, porém, já jogou na rodada. Derrotado neste sábado, o Cagliari está em 16º, com 13 pontos.

O jogo

O Napoli foi amplamente superior no primeiro tempo, mas esbarrava na má pontaria dos atletas, além da boa marcação do Cagliari. Aos 29, Rrahmani cabeceou uma bola na trave. No segundo tempo, os napolitanos voltaram até menos intensos, mas Osimhen abriu o placar, também de cabeça, após cruzamento de Mário Rui. Quatro minutos depois, aos 27, o Cagliari empatou, mas o Napoli deu números finais com Kvaratskhelia, aproveitando passe de Osimhen. O nigeriano, por sua vez, fez grande jogada individual, com direitos a embaixadinhas.

