Barcelona vai até Valência e empata. Liderança mais longe

Valencia e Barcelona fizeram um clássico tenso, com muita velocidade e de ótimo nível neste sábado (16/12), no Estádio Mestalla. No fim deste duelo pela 17ª rodada do Espanhol, empate em 1 a 1. Péssimo para os dois. O Barcelona foi aos 35 pontos, em terceiro lugar. Mas pode terminar a rodada nove pontos atrás do líder Girona (tem 41 e pode ir à 44). Já o Valencia é apenas o décimo colocado, com 20 pontos.

Os gols foram no segundo tempo. O Barcelona, mesmo fora de casa, foi superior na maior parte do tempo. Saiu na frente com um gol de João Félix. Mas o Valencia buscou o empate num belo gol de Guillamón.

Barcelona leva susto. Mas manda no 1º tempo

O Valencia teve a primeira grande chance logo no primeiro minuto. Após jogada pela esquerda, Yaremchuk recebeu, girou e chutou no cantinho. O goleiro Peña fez uma defesa espetacular. Mas de perigo, ficou nisso. Afinal, o Barcelona passou a comandar o meio de campo e conseguiu encaixar a bola para o atacante Lewandowski. Mas o polonês desperdiçou quatro oportunidades. Na melhor, o belo voleio que fez o goleiro Mamardashvili se virar para defender. Pedri tambem teve a sua oportunidade. Um chute de fora da área que passou raspando.

Gols e equilíbrio na etapa final

O Barcelona permaneceu superior na etapa final. Passou a ter todo domínio. Dessa forma, chegou ao gol aos nove minutos. Raphinha recebeu na linha de fundo, pela direita, um passe genial de Frenkie de Jong. O brasileiro cruzou para João Félix, desmarcado e quase na linha, tocar para o gol vazio. O portuga estava tão sozinho que nem comemorou direito o tento, achando que poderia estar impedido. Mas foi falha de marcação mesmo do time da casa.

Apesar do Barcelona mandar em campo, o Valencia achou um gol aos 24. Após confusão na área, a defesa do Barcelona não cortou. Então, Guillamón dominou, tirou os zagueiros Koundé e Araújo e bateu para fazer um golaço. O Barcelona demorou para se reencontrar. Mas retomou a confiança. E foi com Raphinha que o Barça teve a chance da vitória, aos 36. Raphinha entrou livre pela esquerda, invadiu a área e chutou para defesa do goleiro, na sobra Raphinha voltou a chutar e Yarek salvou na linha, mantendo o placar em 1 a 1.

Jogos da 17ª rodada Espanhola

Sexta-feira (15/12)

Osasuna 1×0 Rayo Vallecano

Celta 1×0 Granada

Sábado (16/12)

Athletic Bilbao 2×0 Atlético de Madrid

Sevilla 0x3 Getafe

Valencia 1×1 Barcelona

Domingo (17/12)

Almería x Mallorca – 10h

Real Sociedad x Betis – 12h15

Las Palmas x Cádiz – 14h30

Real Madrid x Villarreal – 17h

Segunda-feira (18/12)

Girona x Alavés – 17h

