São Paulo goleia o Milan no ‘reencontro de gigantes’

Noite de festa no Morumbi! Neste sábado (16), o São Paulo venceu o Milan por 4 a 1, em amistoso entre “lendas” dos dois clubes. O objetivo foi comemorar os 30 anos do bicampeonato mundial do Tricolor Paulista, conquistado em 12 de dezembro de 1993. Curiosamente, este sábado também fica marcado como aniversário de 124 anos da equipe italiana. Mas o duelo contou não só com jogadores daquele título, como também atletas importantes para os respectivos times.

Valber abriu o placar para o São Paulo ainda no primeiro tempo (cada um teve 30 minutos), mas o Milan empatou pouco depois, com Ricardo Oliveira. Na etapa final, Dodô fez três gols para o Tricolor e deu números finais para o embate.

O São Paulo foi comandado por Darío Pereyra. Já o Milan teve Costacurta como treinador e jogador. Ele, aliás, foi a grande atração dos italianos e amplamente considerado um dos três maiores ídolos do clube europeu. O holandês Seedorf foi outro grande nome.

Brasileiros em campo

Ricardo Oliveira, aliás, jogou apenas pelo Milan neste final de semana, mas defendeu os dois times como profissional. Pelo São Paulo, foi vice-campeão da Libertadores, em 2006. Outro que defendeu os dois clubes quando mais novo, mas agora vestiu apenas o vermelho e preto foi o lateral-direito Serginho.

Ídolos dos dois times, Cafu e Kaká jogaram o primeiro tempo pelo time do Morumbi, mas defenderam o Rubro-Negro na etapa complementar. Outro que também fez isso foi Amoroso, mas foram apenas dez minutos em cada tempo. Ainda falando de brasileiros, o Milan teve Dida no gol; André Cruz, Roque Junior, Digão (irmão de Kaká) e Emerson.

História dos clubes

Curiosamente, o Milan não foi o campeão europeu em 1993. Naquele ano, o Rubro-Negro perdeu a final da Champions para a Olympique de Marselha. No entanto, o time francês foi punido pela UEFA, acusado de subornar jogadores de um time rival. O título até ficou com o OM, mas os italianos que foram para o Mundial.

O Milan, vale destacar, tem sete Champions: 1963, 1969, 1989, 1990, 1994, 2003 e 2007. Assim, disputou outros sete mundiais, com títulos em 1969, 1989, 1990 e 2007. Em 1963, 1994 e 2003 perdeu para Santos, Vélez e Boca Juniors, respectivamente. O São Paulo, por sua vez, disputou o Mundial três vezes e ganhou todas. Em 1992, derrotou o Barcelona, enquanto em 2005 despachou o Liverpool.

De acordo com a Fifa, os outros brasileiros campeões mundiais são Santos (2) e Corinthians (2); Flamengo, Grêmio e Inter (1). A lista, aliás, pode ser ampliada em breve, afinal, o Fluminense está na disputa do Mundial de 2023. Na segunda-feira (18), o Tricolor encara o Al-Ahly, do Egito, pela semifinal da competição.