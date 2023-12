Leicester pretende cobrir oferta de Zenit a Beraldo, do São Paulo

Beraldo é um dos principais destaques do São Paulo na temporada - Foto: Lucas Merçon/Fluminense - (crédito: - Foto: Lucas Merçon/Fluminense) Jogada10 Jogada10

Destaque do São Paulo na temporada, o zagueiro Beraldo tem despertado o interesse de alguns clubes da Europa. Assim, o Leicester, da Inglaterra, manifestou o desejo de cobrir a oferta do Zenit, da Rússia, pelo defensor. A proposta gira em torno de 18 milhões de euros (cerca de R$ 97 milhões).

Por outro lado, o clube inglês ainda não revelou os valores que irá apresentar ao Tricolor Paulista, porém entrará de vez na disputa pelo atleta. No primeiro momento, o Zenit fez a oferta, porém o clube paulista recusou.

Dessa forma, o São Paulo estabeleceu que só irá negociar o zagueiro na faixa dos 20 milhões de euros (cerca de R$ 107,8 milhões). Diante dessa realidade, a tendência é que o Leicester alcance esse valor e tome a dianteira desta disputa.

O Tricolor necessita negociar os direitos de ao menos um atleta para equilibrar o caixa de 2023. Afinal, o clube pode fechar o ano com um déficit caso não negocie nenhum atleta.

Ao longo da temporada, Beraldo foi uma peça-chave no esquema de Dorival Júnior e esteve em campo em 48 partidas, com um gol marcado. Campeão da Copa do Brasil, o zagueiro terminou a temporada valorizado no mercado e tem contrato até o 2028.

