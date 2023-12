Flamengo acerta a contratação do uruguaio De La Cruz

Flamengo acerta a contratação de Nicolas De La Cruz, que defendia as cores do River Plate (ARG) - (crédito: -Foto: Divulgação/River Plate) Jogada10 Jogada10

Depois de uma longa negociação, o Flamengo teve um desfecho feliz neste sábado (17) e acertou a contratação de Nicolás De La Cruz, de 26 anos. O jogador, que pertence ao River Plate, da Argentina, era o principal alvo do Rubro-Negro para a próxima temporada e chega para assinar contrato de cinco anos. A informação é do portal ‘ge’.

Ao longo deste sábado (17), ambas as partes tiveram uma reunião, que durou cerca de seis horas até o acerto. Participaram da conversa, o vice de futebol Marcos Braz, o diretor Bruno Spindel e os representantes do jogador. Assim, os dirigentes rubro-negros voltam ao Brasil com a sensação de dever cumprido.

A pendência que restava entre ambas as partes era em relação ao valor da multa que seria estipulada no contrato. Dessa forma, o Flamengo queria se proteger de possíveis investidas de clubes do exterior nos próximos anos.

Nesse sentido, De La Cruz irá assinar um contrato de cinco anos, porém ainda não se sabe o valor da multa. O acordo, portanto, ainda não foi oficializado, pois falta fazer a transferência de US$ 16 milhões (R$ 79 milhões) da multa rescisória do contrato do uruguaio com o River Plate. O elenco rubro-negro se reapresenta no dia 8 de janeiro, e o jogador é aguardado no Ninho do Urubu para iniciar a pré-temporada.

Despedida do River Plate

Diante deste cenário, o atleta vai se despedir do River na próxima sexta-feira (22), quando a equipe disputará o Trofeo de Campeones, uma espécie de Supercopa da Argentina. O adversário, aliás, será Rosario Central ou Platense, que decidem a Copa da Liga Argentina neste sábado (17).

O jogador, de 26 anos, iniciou a carreira no Liverpool, do Uruguai. Em 2017, acertou com o River Plate, onde conquistou a Libertadores, Recopa Sul-Americana e Campeonato Argentino. Nesse tempo, foram 211 jogos e 36 gols, que lhe renderam convocações para a seleção do Uruguai. Com a celeste olímpica, o meio-campista soma 25 jogos e cinco gols marcados, e é irmão do meia Carlos Sánchez, ex-Santos e atualmente no Peñarol..

Raio-X de De La Cruz

Clubes: Liverpool (URU) e River Plate (ARG)

Idade: 26 anos

Liverpool/URU (2015 a 2017)

River Plate/ARG (2017 a 2023)

Defende a seleção do Uruguai desde 2020

Títulos:

Pelo Liverpool – Campeão da Segundona uruguaia em 2015

Pelo River Plate: Copa Argentina de 2017 e 2019. Campeonato Argentino de 2021 e 2023, Libertadores 2018, Recopa Sul-Americana-2018

